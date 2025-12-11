Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 декабря

Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 11 декабря?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 11 декабря

В Новгородской области работает система противовоздушной обороны, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дронов. По его информации, в повышенную готовность приведены все оперативные службы. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения пока не комментировало.

«Прошу сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле», — обратился глава области к согражданам.

В воздушном пространстве Ленинградской области введен режим опасности беспилотных летательных аппаратов, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он добавил, что в это время возможно снижение скорости мобильного интернета.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он.

Силами противовоздушной обороны уничтожены еще 26 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

В период с 10 декабря 23:41 мск до 11 декабря 02:57 мск всего было сбито 30 дронов. Где именно были уничтожены беспилотники и к какому типу принадлежали, Собянин не уточнил.

Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Тульской области, вблизи Тулы и Алексина, прогремели взрывы. Как пишет канал, звуки были связаны с работой систем противовоздушной обороны. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

По сообщениям SHOT, местные жители слышали от пяти до семи взрывов. Как уточняет канал, очевидцы отчетливо различили звуки мотора в ночном небе и видели яркие вспышки.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени, передавала пресс-служба Минобороны РФ. Основная часть атакующих дронов была нейтрализована над территорией Брянской области.

В течение трех часов дежурными средствами ПВО был осуществлен перехват воздушных целей на различных направлениях. Наибольшее количество беспилотников — 25 единиц — было уничтожено над Брянской областью. Над Калужской областью сбито пять дронов, над Воронежской — три, над Курской — два и над Белгородской — два.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Система противовоздушной обороны в ночь на 10 декабря уничтожила беспилотный аппарат, который направлялся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он также добавил, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.

Позднее выяснилось, что российские средства ПВО за шесть часов уничтожили над регионами РФ 38 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что среди них четыре БПЛА, летевших на Москву, и 21 — над территорией Брянской области. Еще шесть — над территорией Калужской области, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Тульской области, подчеркнули там.

Тем временем несколько многоквартирных домов в центре Горловки ДНР получили повреждения остекления, об этом рассказал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Это произошло в результате атаки с использованием беспилотного летательного аппарата со стороны Вооруженных сил Украины.

Согласно официальным данным, атака была совершена в 19:25 мск с помощью дрона-камикадзе. Информации о пострадавших не поступало.

Читайте также:

Наступление в Запорожье 10 декабря: как идет штурм Гуляйполя и Степногорска

Налет БПЛА на Москву, посудомойщица-террористка: ВСУ атакуют РФ 10 декабря

Наступление ВС РФ на Харьков 10 декабря: ВСУ попали в ловушку, мясорубка