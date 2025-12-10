Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 23:50

Силы ПВО сбили 37 украинских дронов над российскими территориями

Минобороны РФ: силы ПВО за три часа сбили 37 дронов над пятью регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Основная часть атакующих дронов была нейтрализована над территорией Брянской области.

В течение трех часов дежурными средствами ПВО был осуществлен перехват воздушных целей на различных направлениях. Наибольшее количество беспилотников — 25 единиц — было уничтожено над Брянской областью. Над Калужской областью сбито пять дронов, над Воронежской — три, над Курской — два и над Белгородской — два.

Операция по перехвату беспилотников продемонстрировала эффективность работы систем противовоздушной обороны России. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы, что предотвратило возможные последствия их применения. Инцидент произошел в вечернее время, когда системы ПВО работали в штатном режиме.

Ранее Министерство обороны сообщило, что средства ПВО сбили над регионами России 21 украинский беспилотник за три часа. Из них 16 БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, четыре — над территорией Калужской области и еще один — над Московской областью.

ПВО
БПЛА
Минобороны
атаки
