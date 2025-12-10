В Минобороны предупредили о новой атаке ВСУ на Россию

Силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник за три часа над регионами России, сообщает Минобороны. Над территорией Брянской области уничтожены 16 БПЛА, над территорией Калужской области — четыре, над Московским регионом — один.
В период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что силы ПВО России ликвидировали 12 украинских БПЛА в воздушном пространстве нескольких регионов. Основная часть беспилотников перехвачена в Брянской и Московской областях.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре региона России беспилотниками в ночь на среду, 10 декабря. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 20 целей. Как уточнили в министерстве, большую часть дронов противник запустил по Брянской области.
Управление правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что за сутки ВСУ обстреляли территорию региона дважды. В результате одной из атак ранен мирный житель.