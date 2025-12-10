Налет БПЛА на Москву, посудомойщица-террористка: ВСУ атакуют РФ 10 декабря

Ночью и утром 10 декабря над Россией сбили более трех десятков украинских беспилотников. Большинство из них уничтожили над Брянской областью. Украинские войска дважды обстреляли ДНР. Бывшую посудомойщицу СК РФ обвинили в вовлечении кадета в террористическую деятельность. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Вооруженные силы Украины атаковали регионы России беспилотными летательными аппаратами в ночь на 10 декабря, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 целей.

Как уточнили в министерстве, противник запустил большую часть дронов по Брянской области. Над регионом сбили и перехватили 16 целей. Еще два беспилотника уничтожили над Калужской областью и по одному — над Белгородской и Московской.

Утром 10 декабря ВСУ запустили по территории РФ 12 БПЛА, отметили в Минобороны. Дежурные средства ПВО уничтожили по пять дронов над Брянской и Московской областями. Четыре из них направлялись в сторону столицы. Кроме того, два беспилотника сбили над Калужской областью.

В Белгородской области получил ранение боец «Орлана» при детонации украинского БПЛА

В Белгородской области пострадали двое мужчин в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Житель поселка Борисовка Борисовского района получил ранение 7 декабря в результате сдетонировавшего дрона.

«У него диагностировали баротравму и осколочное ранение спины. Лечение продолжает в городской больнице № 2 г. Белгорода», — отметил Гладков.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате детонации дрона пострадал боец «Орлана», подчеркнул губернатор. По его словам, после оказания медицинской помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

ВСУ дважды обстреляли ДНР

За прошедшие сутки ВСУ дважды обстреляли Донецкую Народную Республику, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По информации ведомства, в результате одной из атак был ранен мирный житель.

«Два факта вооруженных атак [ВСУ]. Одна вооруженная атака — на Горловском направлении. Одна вооруженная атака — на Волновахском направлении», — сказано в публикации.

Как отметил мэр Горловки Иван Приходько, несколько многоквартирных домов в центре города получили повреждения в результате налета БПЛА ВСУ.

В чем обвинили бывшую посудомойщицу СК РФ

СМИ сообщили, что бывшая сотрудница кадетского корпуса имени Александра Невского СК России пойдет под суд за вовлечение кадета в террористическую деятельность. Генеральная прокуратура утвердила обвинение против Александры Житенко, занимавшей должность посудомойщицы.

Женщине вменяют участие в проукраинской террористической организации и вовлечение кадета в ее деятельность. По данным следствия, обвиняемая формировала у несовершеннолетнего воспитанника негативное отношение к участникам специальной военной операции и к представителям правоохранительных органов.

В материалах дела отмечается, что Житенко демонстрировала кадету символику легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также занималась пропагандой деятельности этого объединения. По данным правоохранительных органов, обвинительный акт был передан в суд.

