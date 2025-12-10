Нашли укрытие ВСУ в лесу и ударили дронами: успехи ВС РФ к утру 10 декабря

Операторы беспилотных систем Южной группировки войск совместно с расчетом артиллерийского орудия уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что это произошло в районе Константиновки. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 10 декабря?

Точным огнем поразили два пункта управления дронами ВСУ

«Разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили два пункта управления БПЛА противника и передали их координаты расчетам беспилотных систем и 122-мм орудия. Точным огнем гаубицы цели были уничтожены», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что операторы беспилотных систем нанесли дополнительные удары по позициям противника с живой силой, поразив цель несколькими попаданиями. В сутки операторы беспилотных систем уничтожают более десяти целей противника, добавили в ведомстве.

Разгромили дронами замаскированные укрытия ВСУ

Войска беспилотных систем ВС РФ с помощью FPV-дронов ликвидировали замаскированную минометную батарею ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что это позволило штурмовым отрядам продвинуться в рамках расширения буферной зоны безопасности.

Замаскированные огневые позиции минометной батареи ВСУ были обнаружены в лесу. После точного определения координат для поражения цели были применены FPV-дроны с оптоволоконным управлением. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания и взрывы, добавили в МО.

«Сотни часов налета у операторов войск беспилотных систем позволили точечно уничтожить каждую позицию неонацистов», — указали в ведомстве.

Нанесли огневое поражение личному составу ВСУ

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт и личный состав подразделений ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что наведение огня корректировалось с помощью беспилотника, что позволило эффективно нанести огневое поражение при меньшем использовании боеприпасов.

«Мы получаем команду, получаем цели, координаты и отрабатываем. Стараемся по максимуму помочь штурмовым группам. Ведется у нас и наблюдение с „птичек“ (БПЛА. — NEWS.ru) по нашей работе, когда отрабатываем. Смотрим видео после работы, оцениваем свою работу и недостатки стараемся устранять, если есть такие», — отметил командир танка с позывным Рубеж.

В МО рассказали, что опорный пункт противника выявила воздушная разведка. Получив целеуказание, экипаж танка занял заранее подготовленную огневую позицию и выполнил стрельбу по указанным координатам.

Обнаружили и уничтожили пулеметный расчет ВСУ

Рядовой ВС РФ Константин Ситченко в ходе боевых действий в одиночку обнаружил и уничтожил пулеметный расчет ВСУ, а также захватил вражескую радиостанцию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что инцидент произошел во время выполнения задачи по разведке местности.

«Проявляя хладнокровие и не теряя самообладания, вступил в стрелковый бой с превосходящей силой противника. Константин уничтожил вражеский пулеметный расчет и захватил радиостанцию противника», — говорится в сообщении.

Благодаря его действиям российским подразделениям удалось взять под контроль опорный пункт, отметили в ведомстве. Захваченная радиостанция позволила отслеживать переговоры противника и корректировать работу штурмовых групп, заключили в Минобороны.

