ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 05:34

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 декабря

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 декабря?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 декабря

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Воронеже прогремела серия мощных взрывов. По данным канала, предположительной причиной является работа систем ПВО. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Канал добавил, что в городе также объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов БПЛА. Местные жители рассказали SHOT, что из-за взрывов во многих домах вибрировали стекла.

Силы ПВО за вечер ликвидировали и перехватили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, пять БПЛА было сбито над территорией Ростовской области и по два БПЛА — над территориями Белгородской, Волгоградской и Брянской областей.

«В период с 17:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Кроме того, власти Волгограда разрешили вернуться в свои квартиры жильцам домов, поврежденных при атаке дронов ВСУ. Двум семьям, жилье которых повреждено больше всего, предложили переехать в маневренный фонд, сообщили в Telegram-канале администрации города.

«Жильцы получили возможность вернуться в свои квартиры. <…> Двум семьям, проживающим в помещениях, получивших наибольшие повреждения, предоставлена возможность разместиться в помещениях маневренного фонда», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сработали в Саратовской области, над Энгельсом и Саратовом. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Согласно SHOT, местные слышали около пяти громких взрывов. О возможных разрушениях или пострадавших информации пока не поступало.

Кроме того, обломки БПЛА упали в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Предварительно, пострадавших нет, на место ЧП направлены пожарные и медики, отметил он в Telegram-канале администрации региона.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА. Пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента. Приведены в готовность пункты временного размещения», — констатировал Бочаров.

Также российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 17 украинских БПЛА за пять часов, передает пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что семь из них рухнули на территории Ростовской области.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Ростовской области, по четыре — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по одному БПЛА — над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря», — сказали в военном ведомстве.

Читайте также:

Еще один слил Зеленского: Макрон «зажал» деньги для Украины, что случилось

Три смерти на одно рождение: Украина пустеет на глазах. Что будет дальше?

Зеленский стал токсичным: и США, и Европа принуждают Украину к капитуляции

ВСУ
атаки
Россия
БПЛА
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил работу
Мурашко раскрыл, когда пациенты получат вакцину для терапии меланомы
Раскрыто, какую операцию россиянки делают после развода чаще всего
В российском педагогическом колледже вспыхнул пожар
Военэксперт спрогнозировал остановку энергосистемы Украины
Названы самые востребованные профессии у абитуриентов России
Бренды популярных компьютерных игр официально зарегистрированы в России
В Европе рассказали, когда объявят о решении по активам России
Юрист ответила, в каких случаях муж после развода должен содержать экс-жену
Раскрыты преимущества и риски цифрового рубля
«Союз МС-27» с российскими космонавтами отстыковался от МКС
Расправа с дронами ВСУ и победная стратегия: успехи ВС РФ к утру 9 декабря
Стало известно, о чем думала Долина в момент продажи квартиры
Названа пиротехника, за хранение которой можно попасть в тюрьму
Тарталетки «Елочки» — главное украшение праздничного стола!
«Солнцепек» выжег укреппункт ВСУ в Гуляйполе
В МИД России озвучили условие для продолжения переговоров с Киевом
В России рассказали про ситуацию с красной икрой на праздники
Психолог рассказала, что усиливает тревогу и грусть под конец года
Названо число лотерейных миллионеров в России
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.