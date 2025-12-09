Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 декабря?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 декабря

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Воронеже прогремела серия мощных взрывов. По данным канала, предположительной причиной является работа систем ПВО. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Канал добавил, что в городе также объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов БПЛА. Местные жители рассказали SHOT, что из-за взрывов во многих домах вибрировали стекла.

Силы ПВО за вечер ликвидировали и перехватили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, пять БПЛА было сбито над территорией Ростовской области и по два БПЛА — над территориями Белгородской, Волгоградской и Брянской областей.

«В период с 17:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Кроме того, власти Волгограда разрешили вернуться в свои квартиры жильцам домов, поврежденных при атаке дронов ВСУ. Двум семьям, жилье которых повреждено больше всего, предложили переехать в маневренный фонд, сообщили в Telegram-канале администрации города.

«Жильцы получили возможность вернуться в свои квартиры. <…> Двум семьям, проживающим в помещениях, получивших наибольшие повреждения, предоставлена возможность разместиться в помещениях маневренного фонда», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сработали в Саратовской области, над Энгельсом и Саратовом. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Согласно SHOT, местные слышали около пяти громких взрывов. О возможных разрушениях или пострадавших информации пока не поступало.

Кроме того, обломки БПЛА упали в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Предварительно, пострадавших нет, на место ЧП направлены пожарные и медики, отметил он в Telegram-канале администрации региона.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА. Пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента. Приведены в готовность пункты временного размещения», — констатировал Бочаров.

Также российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 17 украинских БПЛА за пять часов, передает пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что семь из них рухнули на территории Ростовской области.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Ростовской области, по четыре — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по одному БПЛА — над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря», — сказали в военном ведомстве.

Читайте также:

Еще один слил Зеленского: Макрон «зажал» деньги для Украины, что случилось

Три смерти на одно рождение: Украина пустеет на глазах. Что будет дальше?

Зеленский стал токсичным: и США, и Европа принуждают Украину к капитуляции