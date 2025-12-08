SHOT сообщил, что взрывы прогремели в небе над Энгельсом и Саратовом

Telegram-канал SHOT сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сработали в Саратовской области, над Энгельсом и Саратовом. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Согласно SHOT, местные слышали около пяти громких взрывов. О возможных разрушениях или пострадавших информации пока не поступало.

Ранее стало известно, что в общей сложности силы противовоздушной обороны в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватили 116 украинских беспилотников над регионами России. 29 и 27 БПЛА были уничтожены над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа «Лютый» врезался в многоэтажный дом на востоке Рязани. Очевидцы рассказали SHOT, что фрагменты беспилотника выбили стекла на верхних этажах жилого многоквартирного дома и повредили не менее семи автомобилей во дворе.