Еще один слил Зеленского: Макрон «зажал» деньги для Украины, что случилось

Франция скрыла информацию о банках, в которых хранится часть замороженных российских активов. Париж, активно выступающий за выделение «репарационного кредита» Украине из денег РФ, решил не делиться с ЕС данными о местонахождении €18 млрд. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: в Пятой республике прекрасно понимают, какими последствиями обернется кража этих средств. Почему французы не захотели рисковать ради Киева — в материале NEWS.ru.

Что власти Франции скрыли от партнеров

Газета The Financial Times выяснила, что власти Франции оказались под давлением Евросоюза из-за сокрытия значительной части замороженных активов России на счетах во французских частных банках. По информации издания, Париж также не делился с Брюсселем сведениями об использовании процентов по ним.

Источники FT рассказали, что «спрятанные» активы оказались под пристальным вниманием в процессе работы над репарационным кредитом для Киева. Последнее предложение ЕС предусматривает использование средств, замороженных по всей Европе, а не только в бельгийском депозитарии Euroclear.

По словам источников, основная часть замороженных во Франции российских средств хранится в BNP Paribas. При этом Париж считает, что деньги из коммерческих банков не подлежат изъятию, поскольку на них распространяются иные договорные обязательства, чем на Euroclear. По словам представителя Еврокомиссии Олофа Гилла, такие кредитные организации могут быть обязаны выплачивать России проценты по депозитам.

Почему Европа не спешит изымать активы РФ

Всего в Европе заблокировано около €210 млрд, из них €185 млрд — на счетах Euroclear. 3 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что орган одобрил предоставление Украине репарационного кредита за счет этих средств. Международный валютный фонд оценил потребности страны в 2026–2027 годах в €135 млрд.

Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Власти Бельгии выступают против такой схемы финансирования Киева. По мнению руководства страны, это сопряжено с рисками подачи исков со стороны России. Бельгийский премьер Барт де Вевер призывал страны Евросоюза гарантировать, что они будут нести такую же ответственность за изъятие активов, как и Брюссель. По его словам, на самом деле никто на Западе не верит в поражение РФ в конфликте с Украиной.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru отметил, что экспроприация российских активов может обрушить всю экономическую систему коллективного Запада. По его словам, значительная ее часть базируется на предоставлении финансовых услуг другим государствам. Последствия изъятия, уверен парламентарий, понимают не только в Бельгии.

«Франция, издавна занимает одно из ключевых мест в Европе в сфере предоставления финансовых услуг. Если она займется изъятием наших средств, то уничтожит один из основных источников своих доходов. Пока наши активы заморожены, французские структуры могут беспрепятственно пользоваться этими средствами в своих интересах. Если же эти активы будут перенаправлены на другие цели, расплачиваться все равно придется самим французам. Это также одна из причин, почему западные структуры не спешат переводить заморозку российских средств в их принудительное изъятие», — указал депутат.

Депутат Сергей Алтухов напомнил, что конфискация активов требует наличия сложной юридической базы. Сейчас таковой нет, и по «хотению ЕС» она не появится, подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

«А присоединяться к кружку грабителей никто не спешит, лишь рассыпая громкие заявления. Все прекрасно понимают, что такое радикальное решение может подорвать доверие к европейской финансовой системе, спровоцировать отток капитала и дестабилизировать евро. Экономика Европы и так далеко не в лучшем состоянии, а конфискация российских активов — это фактически публичное самоубийство для нее», — добавил политик.

Главное здание банка Франции Фото: HJBC/Shutterstock / FOTODOM

Чем Россия может ответить на действия Европы

У России есть механизмы для равноценного ответа Европе на конфискацию ее замороженных средств. По мнению Вассермана, РФ могла бы национализировать активы зарубежных компаний. Поскольку они представляют собой реальные производства или отделения иностранных банков, то при их изъятии Москва сохранила бы их работу, но не дала части их доходов утекать из страны.

Впрочем, совсем не факт, что эти меры способны остановить Евросоюз, добавил Вассерман.

«К сожалению, сейчас большая часть высшего руководства ЕС — это так называемые „девочки-отличницы“. Те, кто совершенно не вникает в суть порученного им дела, а лишь стремится получить наивысшую оценку. Они обращают внимание не на саму работу, а на тех, кто, по их мнению, может ее одобрить. Это, в первую очередь, тоталитарная секта либералов. Потому что некоторые ключевые догматы современной версии либерализма приводят к решениям, несовместимым с жизнью», — резюмировал депутат.

Однако зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверен, что есть и другой способ наказать ЕС за кражу. По его словам, Москва могла бы вернуть свои деньги «репарациями в натуральной форме».

«Возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России», — подчеркнул Медведев.

Читайте также:

«НАТО — блеф, ЕС — фикция»: конец Украины обернется крахом для всего Запада

Вся Украина хочет сдаться, Зеленский — против: почему он так боится мира

ЕС отказывается от газа из РФ: на выбор — мерзнуть или покупать втридорога