Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 23:08

МВФ предложил не подрывать систему и не трогать активы РФ

МВФ: действия с активами РФ должны соответствовать международному праву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что любые действия с замороженными российскими активами должны соответствовать международному и национальному праву, заявила официальный представитель организации Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов. Так она прокомментировала инициативу Еврокомиссии, предложившей экспроприировать блокированные с февраля 2022 года примерно €210 млрд суверенных активов России.

Представитель фонда отметила, что МВФ последовательно рекомендует, чтобы любые действия, связанные с использованием замороженных активов РФ, не подрывали функционирование международной валютной системы. Козак высказала предположение, что европейские политики ценят эти предупреждения.

Мы, конечно, внимательно следим за этими обсуждениями, включая варианты, которые предполагают использование средств в Euroclear, полученных от замороженных активов России, при сохранении основных прав РФ, — констатировала она.

Ранее представитель МИД Китая Линь Цзянь выступил против передачи российских активов Киеву и любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Совбезом ООН. Дипломат призвал все стороны создавать условия для мирных переговоров.

МВФ
международное право
замороженные активы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда Збруев появится на сцене «Ленкома»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 декабря 2025 года
Приметы 5 декабря: Прокопьев день — Вехостав, прокладываем путь
Великобританию обвинили в попытке срыва переговоров по Украине
Детдом, побои, проклятие: как сложилась судьба Нины Руслановой
Десятки дронов ВСУ уничтожили при попытке атаковать Россию
«Самому надоело»: Путин пошутил о продолжительной встрече с Уиткоффом
МВФ предложил не подрывать систему и не трогать активы РФ
Романов или Гусев: кого уволят после дерби «Спартак» — «Динамо»
«Несмотря ни на что»: Путин раскрыл главный принцип своих решений
Путин назвал один из лучших городов мира
Пожилого американца арестовали за попытку купить ребенка
Досрочный вывод денег по ПДС под угрозой: как могут изменить правила
Финляндия готова извиниться перед коренным народом
Израиль заподозрил крокодилов в «пособничестве» террористам
Учительницу рисования уличили в многолетних домогательствах к школьнику
Московского экс-силовика повторно осудили по делу о фейках об армии
«Сомнений нет»: Путин рассказал о позиции Трампа по конфликту на Украине
Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре в 2025 году: доступны ли, очереди
Наступление на Запорожье 4 декабря: как идет штурм Гуляйполя, что известно
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.