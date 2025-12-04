МВФ предложил не подрывать систему и не трогать активы РФ

МВФ предложил не подрывать систему и не трогать активы РФ МВФ: действия с активами РФ должны соответствовать международному праву

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что любые действия с замороженными российскими активами должны соответствовать международному и национальному праву, заявила официальный представитель организации Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов. Так она прокомментировала инициативу Еврокомиссии, предложившей экспроприировать блокированные с февраля 2022 года примерно €210 млрд суверенных активов России.

Представитель фонда отметила, что МВФ последовательно рекомендует, чтобы любые действия, связанные с использованием замороженных активов РФ, не подрывали функционирование международной валютной системы. Козак высказала предположение, что европейские политики ценят эти предупреждения.

Мы, конечно, внимательно следим за этими обсуждениями, включая варианты, которые предполагают использование средств в Euroclear, полученных от замороженных активов России, при сохранении основных прав РФ, — констатировала она.

Ранее представитель МИД Китая Линь Цзянь выступил против передачи российских активов Киеву и любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Совбезом ООН. Дипломат призвал все стороны создавать условия для мирных переговоров.