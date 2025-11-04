Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 16:13

Россия обвинила Запад в нарушении международного права из-за санкций

Замглавы МИД России Любинский назвал односторонние санкции незаконными

Дмитрий Любинский Дмитрий Любинский Фото: РИА Новости

Применение односторонних ограничений противоречит международному праву и нарушает принципы Устава ООН и правил Всемирной торговой организации, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский на полях саммита ООН по социальному развитию. По его словам, такие меры затрудняют доступ развивающихся стран к необходимым ресурсам, включая технологии, лекарства, продовольствие и предметы первой необходимости.

Односторонние принудительные меры являются незаконными с точки зрения международного права и идут вразрез с одним из ключевых принципов Повестки-2030 — никого не оставить позади. Они затрудняют доступ <...> стран к ресурсам для развития, — заключил Любинский.

Дипломат отметил, что санкции подрывают международное сотрудничество и мешают решению глобальных проблем — от продовольственной безопасности до устойчивого развития. Подобные меры должны приниматься только с согласия Совета Безопасности ООН и исключительно для устранения угроз миру и безопасности. Любинский также подчеркнул, что Запад пытается заменить систему международного права своим порядком и навязывает собственные ценности другим государствам.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что политика западных стран по сохранению лидерства через санкции доказала свою несостоятельность. По его словам, рост госдолга и протекционистские меры лишь усиливают мировую нестабильность и отрицательно сказываются на экономике государств.

