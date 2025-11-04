Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 12:49

«Удержать лидерство»: Силуанов оценил эффективность санкций Запада

Силуанов назвал санкционную политику Запада неэффективной

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Политика западных стран по сохранению лидерства через санкционные ограничения доказала свою несостоятельность, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине. По его словам, рост госдолга и протекционистские меры лишь усиливают мировую нестабильность и отрицательно сказываются на экономике государств, вводящих ограничения, передает РИА Новости.

Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность, — сказал Силуанов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с главой правительства КНР Ли Цяном заявил, что российско-китайские отношения активно развиваются, несмотря на западные ограничительные меры. По его оценке, взаимодействие между государствами достигло наивысшего уровня за весь исторический период.

Кроме того, Силуанов заявил о необходимости укрепления финансовой инфраструктуры и формирования новых надежных расчетных каналов между РФ и КНР. По словам главы Минфина, данные меры требуются для стимулирования роста товарооборота и увеличения инвестиционных потоков.

Антон Силуанов
Минфин
Запад
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Диктатура!»: ЕК намерена судиться с тремя членами Евросоюза из-за Украины
Психолог раскрыла причину увлечения взрослых россиян детскими игрушками
В ЕС захотели принимать новые страны на испытательный срок
Сорваны атаки ВСУ на Белгородчину в День народного единства
Стало известно, почему пляжи Каспийского моря заполонили мертвые тюлени
Украина снова получит финансы от Евросоюза
Лавина дронов, пожар и раненый мужчина в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 4 ноября
Шведские муниципалитеты не хотят сотрудничать с властями по миграции
В генконсульстве раскрыли детали ситуации с пропавшей в Турции россиянкой
Блогер Ефремов ответит перед судом за спонсирование ФБК с продажи кроссовок
Стало известно, когда россияне увидят самое яркое суперлуние года
Пенсионер отдал за «замену счетчиков» 12,5 млн рублей
Стало известно, когда сдвинут срок внесения платежей за ЖКХ
Прокуратура попросила снизить тюремный срок экс-главе БКФ Миримской
В Германии умер самый старый житель страны
Эффектный салат на Новый год: рецепт легендарного «Снежного вихря»
«Даже в собственной партии»: политолог указал на большой недостаток Мерца
Медиатор гитариста легендарной рок-группы продают за полмиллиона в Москве
В России появились два новых праздника: что известно, когда будем отмечать
«Изношенная сила»: в США заявили о бессилии НАТО в конфликте с Россией
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.