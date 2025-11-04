«Удержать лидерство»: Силуанов оценил эффективность санкций Запада

Политика западных стран по сохранению лидерства через санкционные ограничения доказала свою несостоятельность, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине. По его словам, рост госдолга и протекционистские меры лишь усиливают мировую нестабильность и отрицательно сказываются на экономике государств, вводящих ограничения, передает РИА Новости.

Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность, — сказал Силуанов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с главой правительства КНР Ли Цяном заявил, что российско-китайские отношения активно развиваются, несмотря на западные ограничительные меры. По его оценке, взаимодействие между государствами достигло наивысшего уровня за весь исторический период.

Кроме того, Силуанов заявил о необходимости укрепления финансовой инфраструктуры и формирования новых надежных расчетных каналов между РФ и КНР. По словам главы Минфина, данные меры требуются для стимулирования роста товарооборота и увеличения инвестиционных потоков.