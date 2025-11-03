Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 10:43

Мишустин ответил, мешают ли санкции отношениям России и Китая

Мишустин: отношения России и Китая динамично развиваются вопреки санкциям

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На сегодняшний день российско-китайские отношения динамично развиваются, несмотря на введенные Западом санкции, заявил в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в узком составе премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит ТАСС, они находятся на высочайшем уровне за всю историю.

Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада, — констатировал Мишустин.

Он добавил, что благодаря текущему формату встреч координация всех органов исполнительной власти остается эффективной. При этом между Москвой и Пекином сохраняется дух всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее Мишустин заявил, что Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса, действовавшее с 1972 года. Он также поручил сообщить Хельсинки, что Москва больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по договору.

Россия
Китай
КНР
Михаил Мишустин
санкции
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции объяснили, почему Tomahawk не смогут нанести урон России
Магнитные бури сегодня, 3 ноября: что завтра, тошнота, нервозность, боли
«Я не военный»: украинский боец объяснил, почему сдался в плен
Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом
Европейская страна может остаться без правительства из-за Украины
В Израиле сумели опознать тела еще трех заложников
Восемь машин столкнулись на российской трассе
Мишустин ответил, мешают ли санкции отношениям России и Китая
Отсидевший бомж набросился на девочку и искромсал ей лицо разбитой бутылкой
Удары по Украине сегодня, 3 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Стало известно, почему Кейт Миддлтон быстро съезжает в новый дом
МВФ может прекратить поддержку Украины при одном условии
В России резко выросли цены на ананасы
В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии в ноябре
Наступление ВС РФ на Покровск 3 ноября: десятки тысяч трупов, паника у ВСУ
Скончалась звезда сериала «Следствие ведут знатоки»
Где припарковаться в Воронеже: платные зоны и бесплатные места
Жительница США застрелила одну из лабораторных обезьян, сбежавших после ДТП
Убийцу трехлетней девочки не могут наказать 55 лет
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.