Мишустин ответил, мешают ли санкции отношениям России и Китая

На сегодняшний день российско-китайские отношения динамично развиваются, несмотря на введенные Западом санкции, заявил в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в узком составе премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит ТАСС, они находятся на высочайшем уровне за всю историю.

Он добавил, что благодаря текущему формату встреч координация всех органов исполнительной власти остается эффективной. При этом между Москвой и Пекином сохраняется дух всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее Мишустин заявил, что Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса, действовавшее с 1972 года. Он также поручил сообщить Хельсинки, что Москва больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по договору.