Россия прекратила одно соглашение с Финляндией

Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса, действовавшее с 1972 года, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. Он также поручил сообщить Хельсинки, что РФ больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по договору.

Принять предложение МИД России и Минэнерго России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения между правительством СССР и правительством Финляндской Республики об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса, — говорится в распоряжении.

Ранее появилась информация, что новый пограничный забор на границе Финляндии и России неожиданно превратился в объект паломничества любопытных путешественников. В пограничной службе отмечают всплеск нарушений, связанных с иностранцами, которые приезжают сделать селфи на фоне «границы XXI века».

Европарламент между тем согласился с оценкой ЕК, которая дала Финляндии разрешение закрыть границу с РФ. Парламентарии сослались на «гибридные угрозы» с российской стороны.