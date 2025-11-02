Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 18:12

Россия прекратила одно соглашение с Финляндией

Мишустин распорядился прекратить энергетическое соглашение с Финляндией

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса, действовавшее с 1972 года, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. Он также поручил сообщить Хельсинки, что РФ больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по договору.

Принять предложение МИД России и Минэнерго России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения между правительством СССР и правительством Финляндской Республики об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса, — говорится в распоряжении.

Ранее появилась информация, что новый пограничный забор на границе Финляндии и России неожиданно превратился в объект паломничества любопытных путешественников. В пограничной службе отмечают всплеск нарушений, связанных с иностранцами, которые приезжают сделать селфи на фоне «границы XXI века».

Европарламент между тем согласился с оценкой ЕК, которая дала Финляндии разрешение закрыть границу с РФ. Парламентарии сослались на «гибридные угрозы» с российской стороны.

Россия
Финляндия
электроэнергия
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушков оценил поддержку лауреатом Нобелевки вторжения США в Венесуэлу
Блэкаут накрыл подконтрольную ВСУ часть ДНР
Блогер-кулибин собрал дрон на необычном источнике энергии
Полицейские рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера
Россиянину сделали рискованную операцию на сердце, пока оно билось
В Нотр-Даме впервые за 30 лет сыграли свадьбу
Измены женам, призыв с Украины, отсутствие ролей: как живет Евгений Дятлов
Священник объяснил, можно ли поминать самоубийц
Стало известно, кто ограбил Лувр
Четверо челябинцев похитили человека и неделю избивали его в доме
Мужчина сделал предложение проводнице в «Сапсане»
В Финляндии заявили о катастрофе на рынке труда
Россиянка поужинала в ресторане до потери сознания и уголовного дела
Лидеры США и Нигерии лично обсудят нападения террористов на христиан
Ученые нашли в вечной мерзлоте «климатическую бомбу» замедленного действия
Стало известно, почему канцлер Германии отменил визит в Китай
Умер оператор «Терминатора»
В Петербурге собираются ликвидировать банк с финскими корнями
Рецепт пшенной каши с тыквой на молоке в духовке: проверено временем
В российском городе нашли артефакт древних горцев
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.