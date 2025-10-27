Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 02:08

Граница с Россией стала новой достопримечательностью Финляндии

Yle: туристы массово делают селфи с забором на границе Финляндии и России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Новый пограничный забор на границе Финляндии и России неожиданно превратился в объект паломничества любопытных путешественников, пишет портал Yle. В пограничной службе отмечают всплеск нарушений, связанных с иностранцами, которые приезжают сделать селфи на фоне «границы XXI века».

За лето 2025 года на юго-восточном участке зафиксировали более 50 таких инцидентов. Путешественники, следуя по старому маршруту в сторону Лаппеэнранты, часто пересекают черту, даже не замечая этого.

Прогулки вдоль погранзоны — не безопасный квест, — подчеркнули в ведомстве.

Граница запретной зоны обозначена не табличками, а на официальной карте и в коммерческих навигаторах ее может не быть. Нарушителей ждет денежный штраф по системе «дневных ставок», который может составить €100–300 (9,4–28,2 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что Европарламент согласился с оценкой Еврокомиссии, которая дала Финляндии разрешение закрыть границу с Россией. Парламентарии сослались на «гибридные угрозы» с российской стороны.

До этого стало известно, что на финско-российской границе завершено строительство второго участка 200-километрового забора. Речь идет об участке, расположенном в районе контрольно-пропускного пункта Вартиус в Кухмо. Сооружение представляет собой железное решетчатое полотно с колючей проволокой.

