Кремль оценил состояние международного права в странах мира Песков заявил, что состояние международного права оценивается как печальное

Москва констатировала печальное состояние международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, такая ситуация наблюдается во многих странах мира.

Международное право сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии, — констатировал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что нормы нарушаются в не одном государстве. Так представитель Кремля прокомментировал напряженность в связи с наращиванием США сил в Карибском бассейне. Песков также выразил надежду на разрешение ситуации вокруг Венесуэлы в соответствии с нормами международного права.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что удары армии США по кораблям в Южной Америке стали прямым нарушением норм международного и морского права. При этом американский президент Дональд Трамп утверждает, что суда перевозят наркотики.

Замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявлял, что применение односторонних санкций противоречит международному праву и нарушает принципы Устава ООН и правил Всемирной торговой организации. По его словам, такие меры затрудняют доступ развивающихся стран.