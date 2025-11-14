Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 12:54

Кремль оценил состояние международного права в странах мира

Песков заявил, что состояние международного права оценивается как печальное

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москва констатировала печальное состояние международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, такая ситуация наблюдается во многих странах мира.

Международное право сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии, — констатировал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что нормы нарушаются в не одном государстве. Так представитель Кремля прокомментировал напряженность в связи с наращиванием США сил в Карибском бассейне. Песков также выразил надежду на разрешение ситуации вокруг Венесуэлы в соответствии с нормами международного права.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что удары армии США по кораблям в Южной Америке стали прямым нарушением норм международного и морского права. При этом американский президент Дональд Трамп утверждает, что суда перевозят наркотики.

Замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявлял, что применение односторонних санкций противоречит международному праву и нарушает принципы Устава ООН и правил Всемирной торговой организации. По его словам, такие меры затрудняют доступ развивающихся стран.

Дмитрий Песков
Кремль
международное право
мир
страны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появился аэропорт имени Калашникова
Стало известно, почему Украина пытается вернуть молодежь из Европы
«Уничтожение граждан»: Захарова обвинила Киев в страшных преступлениях
Застрелившего жену и ее любовника мужчину задержали благодаря случайности
Покушение у могил, 200 дронов, ЧС в Новороссийске: ВСУ атакуют РФ 14 ноября
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступлениями в IT-сфере
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.