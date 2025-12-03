Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 12:40

Китай осудил попытки Еврокомиссии использовать активы России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Китай выступает против передачи российских активов Киеву и любых односторонних санкций, нарушающих международное право и не одобренных Советом Безопасности ООН, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на вопрос РИА Новости. Он призвал все стороны создавать условия для мирных переговоров и политического урегулирования украинского кризиса.

Китай последовательно выступает против любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы СБ ООН, — говорится в заявлении.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС заявило, что американские представители высказались за возврат замороженных за границей российских активов. Согласно статье, это возможно лишь после заключения соглашения о завершении кризиса на Украине.

Кроме того, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что страны Евросоюза не желают принимать на себя солидарную ответственность и делить риски, связанные с направлением замороженных российских активов на поддержку Украины. По его мнению, более предпочтительным и юридически безопасным вариантом является стандартный общеевропейский заем.

Китай
Украина
Россия
российские активы
Еврокомиссия
финансирование
