01 декабря 2025 в 21:01

Раскрыта причина споров в ЕС по российским активам

Глава МИД Бельгии Прево заявил о нежелании ЕС разделять риски по активам России

Максим Прево Максим Прево Фото: Tony Behar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Страны Евросоюза не хотят брать на себя солидарные обязательства и разделять риски, связанные с использованием замороженных российских активов для финансирования Украины, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево в социальной сети X. По его мнению, оптимальным решением был бы обычный общеевропейский заем, а не юридически рискованные схемы.

Недаром европейские страны не хотят брать на себя солидарные обязательства и разделять риски — то, к чему мы рационально призываем уже многие месяцы, — написал министр.

Глава бельгийского МИД также выразил мнение, что выделение ЕС кредита Украине за счет замороженных российских активов может сорвать процесс урегулирования конфликта. По его словам, следует немедленно отказаться от этого плана.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас признала обоснованность опасений Бельгии относительно использования замороженных активов России, подчеркнув необходимость распределения рисков между всеми странами Евросоюза. Она отметила, что Брюссель не может спешить с передачей средств без получения взаимных гарантий.

