В передаче российских активов Киеву увидели угрозу мирным переговорам МИД Бельгии: кредит Украине за счет активов России может сорвать мирный процесс

Выделение ЕС кредита Украине за счет замороженных российских активов может сорвать процесс урегулирования конфликта, сообщил глава МИД Бельгии Максим Прево. По его словам, которые приводит Politico, следует немедленно отказаться от этого плана.

Теперь очевидно, что активы могут сыграть решающую роль в мирном плане. Наши действия не должны создавать препятствий мирному плану, — отметил он.

До этого еврокомиссар Майкл Макграт сообщил, что любая попытка «стереть прошлое» для России в урегулировании ситуации на Украине станет «исторической ошибкой огромных масштабов».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз должен принять решение по замороженным активам России. Соответствующий призыв главы государства прозвучал на фоне крупнейшего коррупционного скандала в стране и отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.