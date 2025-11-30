В ЕС высказались об использовании замороженных активов России

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас признала обоснованность опасений Бельгии относительно использования замороженных активов России, подчеркнув необходимость распределения рисков между всеми странами Евросоюза. В интервью испанскому изданию El País она отметила, что Брюссель не может спешить с передачей средств без получения взаимных гарантий.

Мы не можем спешить с передачей наших фондов, не получив что-то взамен, потому что принимается как должное, что мы это сделаем, — сказала Каллас.

Глава европейской дипломатии также констатировала изменение динамики в международных отношениях, отметив, что ранее позиции ЕС и США совпадали по всем вопросам, но сейчас ситуация изменилась, что осложняет процесс принятия решений.

Большая часть замороженных российских активов (свыше €200 млрд) находится в бельгийском депозитарии Euroclear, который предупреждает о возможных ответных мерах со стороны России.

Ранее министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны ЕС 18 декабря на саммите в Брюсселе могут принять решение относительно активов РФ. По его словам, они «намерены защитить Украину от финансовых трудностей в ближайшие два года в том случае, если конфликт продолжится».