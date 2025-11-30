Глава МИД Франции раскрыл, когда ЕС может принять решение по активам РФ Глава МИД Франции Барро: ЕС может принять решение по активам РФ 18 декабря

Страны ЕС 18 декабря на саммите в Брюсселе могут принять решение относительно замороженных активов РФ, заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, страны ЕС «намерены защитить Украину от финансовых трудностей в ближайшие два года в том случае, если конфликт продолжится», передает La Tribune Dimanche.

Приоритет номер один — гарантировать блокирование российских активов, находящихся в Европе. Это значительный рычаг, который позволит нам влиять на параметры будущего мира. Все это будет предметом обсуждений в ближайшие дни, — констатировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что конфискация российских активов в Европе будет расценена как воровство, этот шаг станет незаконным присвоением чужой собственности и не останется без ответа. Он подчеркнул, что правительство уже готовит комплекс ответных мер на случай принятия такого решения европейскими странами. Российский лидер также добавил, что все участники обсуждений в Европе понимают незаконность конфискации и сами называют ее присвоением чужой собственности.

До этого Путин сообщил о готовности России официально зафиксировать отсутствие планов нападения на европейские страны в любой необходимой форме. Президент обратил внимание, что такие гарантии могут быть предоставлены для успокоения западной общественности.