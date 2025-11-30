День матери
30 ноября 2025 в 01:28

Стала известна реакция Ермака на свою отставку

Economist: Ермак вышел из себя, когда узнал об отставке

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Экс-глава офиса украинского президента Андрей Ермак был «вне себя», когда узнал о своей отставке, сообщил британский журнал The Economist. По данным издания, деятель стал жертвой решений, принятых президентом Украины Владимиром Зеленским.

The Economist отмечает, что глава государства наделил Ермака «огромными полномочиями в сфере безопасности и экономической политики, а также в переговорах», но последнее слово всегда оставалось за главой государства. Ермак был тем, кого берег Зеленский, однако всегда знал, что его можно принести в жертву, говорится в материале.

Ермак был больше, чем просто главным советником Зеленского. Но президент предоставил ему полномочия и мог их отозвать, — пояснил источник.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Ермак после отставки должен не забыть взять с собой на фронт «бракованный» бронежилет. Дубинский сыронизировал, что политик может отправиться на тот участок фронта, где нет фортификаций. Он объяснил это тем, что украинское руководство нажилось на средствах, выделенных на строительство укреплений.

