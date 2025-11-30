«Рабство», травма головы, роман с Сихарулидзе: как живет Елена Бережная

Фигуристка Елена Бережная пережила избиения бывшего партнера и восстановилась после тяжелой травмы головы. Длительная реабилитация практически не оставила спортсменке шансов на возвращение в спорт, но она вышла на лед и стала олимпийской чемпионкой. Драматичная история Бережной — в материале NEWS.ru.

Как Бережная стала фигуристкой

Бережная родилась 11 октября 1977 года в Невинномысске. Когда Елене исполнилось три года, родители Виктор и Татьяна отвели девочку в секцию фигурного катания. Первым тренером Бережной стал Аркадий Мойченко. В 1980-е родители спортсменки развелись.

С восьми лет Бережная занималась одиночным фигурным катанием под руководством Нины Ручкиной. В возрасте 13 лет она перешла в парные выступления. Спортсменка начала выступать с сыном тренера Александром Ручкиным. В 1990 году Бережная переехала на учебу в Москву. Фигуристка проживала и училась в спортивном интернате ЦСКА.

Елена Бережная Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Как Бережная пережила избиения и вернулась на лед после травмы головы

В 1991 году новым партнером Бережной стал уроженец Риги Олег Шляхов. Тренером дуэта был Владимир Захаров. Сначала у фигуристов все было в порядке, но со временем Шляхов стал вести себя агрессивно и бить Бережную. Он пользовался мягким характером спортсменки и издевался над ней. Перед выходом на лед фигуристка применяла мази от синяков и ушибов.

После распада СССР Шляхов настаивал на том, чтобы дуэт выступал за Латвию. Бережная не стала с ним спорить и переехала в Ригу. С 1993 по 1996 год фигуристы выступали за Латвию. Они жили в одной квартире и продолжали тренироваться. Шляхов продолжал бить партнершу, забирал себе заработанные деньги и не позволял ей общаться с другими фигуристами.

Из-за буйного характера спортсмена дуэт долго не мог найти наставника. В 1994 году Тамара Москвина предложила Бережной и Шляхову тренироваться в Санкт-Петербурге.

Елена Бережная, Антон Сихарулидзе и тренер Тамара Москвина на соревнованиях по фигурному катанию Фото: Олег Булдаков/ИТАР-ТАСС

«Ты понимаешь, что живешь в рабстве и никаким другим словом это не называется?» — говорила тренер фигуристке.

Москвина советовала Бережной поменять партнера. Но она не решалась пойти на этот шаг до тех пор, пока не познакомилась с Антоном Сихарулидзе. В тот момент он выступал вместе с Марией Петровой.

Незадолго до чемпионата Европы 1996 года Бережная получила страшную травму. Во время вращения Шляхов попал ей лезвием конька в висок. Врачи провели фигуристке трепанацию черепа, после чего она прошла длительный курс реабилитации. Бережной пришлось заново учиться говорить, поскольку был задет речевой центр. После травмы она отказалась выступать со Шляховым.

Почему Бережная рассталась с Сихарулидзе

Бережная начала встречаться с Сихарулидзе незадолго до тяжелой травмы. Во время курса реабилитации он окружил девушку заботой, вниманием и помог ей вернуться на лед. Сихарулидзе встал в пару с Бережной, и она стала выступать за Россию.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе на соревнованиях по фигурному катанию на XVIII зимних Олимпийских играх в Нагано (Япония), 1998 год Фото: Игорь Уткин/ИТАР-ТАСС

В 1998 году фигуристы выиграли серебро Олимпиады в Нагано. Несколько лет подряд пара побеждала на чемпионатах России.

В 2002 году Сихарулидзе и Бережная отправились за победой на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Основными конкурентами российского дуэта были канадские фигуристы Жами Сале и Давид Пеллетье. За год до Олимпиады на чемпионате мира в Ванкувере судьи отдали хозяевам победу. Антон и Елена были возмущены этим решением и поинтересовались, почему арбитры не засчитали ошибку канадцев на двойном акселе. Судьи ответили, что не заметили ее, поскольку элемент исполнялся в углу катка, вне поля их зрения. Когда они попытались посмотреть повтор, все мониторы отключились.

На Олимпиаде Бережная и Сихарулидзе победили в короткой программе. Сале и Пеллетье упали одновременно с завершением музыки, но судьи простили дуэт и сохранили за ним второе место с минимальным отставанием от россиян. Перед произвольной программой произошел неприятный инцидент. Во время разминки сильнейшей группы Сале на полной скорости протаранила Сихарулидзе. Он в последний момент успел оттолкнуть Бережную в сторону.

По итогам произвольной программы судьи отдали победу дуэту из РФ. Однако спустя несколько дней оценки арбитров были подвержены критике в Северной Америке. Местные СМИ поливали грязью Сихарулидзе и Бережную, отмечая, что они якобы украли золото у Канады. Под давлением общественности организаторы решили вручить Сале и Пеллетье второй комплект золотых медалей. Кроме того, была проведена повторная церемония награждения, которую проигнорировали бронзовые призеры из Китая.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе во время выступления на XIX зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в США Фото: Виталий Белоусов/ИТАР-ТАСС

Бережная и Сихарулидзе закончили профессиональную карьеру после победы на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. С 2003 по 2006 год они участвовали в американском ледовом шоу Stars on ice («Звезды на льду». — NEWS.ru). Сихарулидзе и Бережная в итоге не поженились. Их чувства угасли, и фигуристы решили расстаться.

«Наши отношения перешли в родственные. У каждого из нас появились свои цели в жизни. Наши пути в какой-то момент просто разошлись. Антон пошел в депутаты Госдумы. Это, конечно, совсем другой мир. У меня тоже началась другая жизнь», — заявила Бережная в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Почему фигуристка Бережная развелась с мужем-иностранцем

Выступая в США с ледовым шоу Stars on ice, Бережная познакомилась с британским фигуристом Стивеном Казинсом. Спортсмен, который не был счастлив в браке, влюбился в девушку и начал оказывать ей знаки внимания.

«Мы четыре месяца колесили по городам США. Передвигались в основном на трех автобусах. Раньше я знала Стивена в лицо, но мы не общались. А тут он пригласил в свою компанию, принес мне диск любимых песен и попросил записать ему каких-нибудь русских певцов. Однажды рано утром все участники шоу спускаются в холл отеля — переезжаем в другой город. Такие сонные, кто-то зевает. А заботливый Стивен несет мне чашку моего любимого кофе. Он даже сорт запомнил», — рассказывала Бережная.

Елена Бережная и Стивен Казинс с сыном Тристаном на съемках шоу «Ледяное сердце», 2008 год Фото: Руслан Шамуков/ИТАР-ТАСС

Фигуристка вышла замуж за Казинса в 2007-м. В том же году у супругов родился сын Тристан, а в 2009-м — дочь София-Диана. Спустя несколько лет Казинс заявил Бережной, что не счастлив в отношениях. Спортсменка собрала чемоданы, забрала детей и подала на развод.

«Не знаю, как сложилась его судьба. Мы пытались как-то летать к нему в Канаду с детьми, потом он не смог приехать на день рождения дочки. Я этого не понимаю. Теперь только звонит по праздникам», — заявила Бережная.

Чем сейчас занимается фигуристка Бережная

В 2008 году Бережная участвовала в проекте «Звездный лед», где ее партнером был певец Дима Билан. Она также выступала вместе с шоуменом Михаилом Галустяном в третьем сезоне шоу «Ледниковый период». В 2008 году Бережная окончила Институт дружбы народов Кавказа по специальности «менеджмент организации», а в 2010-м — отделение физической культуры и спорта Ставропольского государственного университета (сейчас находится в составе Северо-Кавказского федерального университета. — NEWS.ru).

Елена Бережная, зарегистрированная ЦИК России депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», 2016 год Фото: Александр Щербак/ТАСС

В 2016 году Бережная открыла школу фигурного катания в Санкт-Петербурге, в которой занимаются дети любой физической подготовки в возрасте от 4 до 15 лет. В программе тренировок совмещены оздоровительная, развлекательная и хореографическая направленности. Бережная также является художественным руководителем Детского ледового театра в Санкт-Петербурге.

С 18 мая по 5 октября 2016 года фигуристка занимала должность депутата Госдумы шестого созыва от партии «Единая Россия». Она заняла место Юрия Эма, который добровольно отказался от мандата. Бережная была членом комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций.

В настоящее время бывшая спортсменка работает в собственной школе фигурного катания. София-Диана пошла по стопам матери. Она выступает в паре с Александром Брегеем. В 2024 году дуэт победил на мемориале Панина-Коломенкина.

