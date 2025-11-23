Триумф в России, травля на родине: как живет Виктор Ан после победы в Сочи

Южнокорейскому шорт-трекисту Виктору Ану исполнилось 40 лет. Почти десять лет спортсмен успешно выступал за Россию. В 2014 году он стал одним из главных героев Олимпиады в Сочи. Как сложилась судьба спортсмена после триумфа и почему Ан стал изгоем на родине — в материале NEWS.ru.

Почему Виктор Ан начал выступать за Россию

Виктор Ан (имя при рождении — Ан Хен Су. — NEWS.ru) впервые увидел соревнования по шорт-треку по телевизору в 1994 году на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере. Тогда один из его любимых корейских спортсменов Чхэ Джи Хун взял золото на дистанции 500 м и серебро на дистанции 1000 м. Первым тренером Ана стал трехкратный олимпийский чемпион Ким Ки Хун. В возрасте 11 лет Виктор выиграл национальные соревнования. В 2002 году принял участие в своих первых Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Тогда 17-летний спортсмен вышел в финал на дистанции 1000 м, упал на последнем круге и пересек финишную черту четвертым.

В 2006 году Ан завоевал три золотые медали и одну бронзовую на Олимпиаде в Турине. Спортсмен регулярно побеждал на чемпионатах мира. После триумфа отец шорт-трекиста Ан Ги Вон вступил в конфликт с главным тренером сборной Южной Кореи. Он доказывал федерации, что специалист не общается с его сыном и вступил в сговор с другими конькобежцами. По его словам, в сборной делали все, чтобы помешать Виктору стать абсолютным чемпионом в стране.

Из-за конфликта спортсмены перестали общаться между собой, отказывались обедать в одной комнате и сидеть друг с другом в самолете. В команде произошел раскол.

В 2008 году Ан травмировал колено. Он перенес четыре операции и потерял место в основной команде. Ему пришлось тренироваться с женщинами, однако шорт-трекист не сумел отобраться в состав сборной на Олимпиаду в Ванкувер.

В 2011 году Ан сменил гражданство и начал выступать за команду России. Он выбрал имя Виктор, потому что оно ассоциируется со словом победа.

Член сборной России по шорт-треку Виктор Ан Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«Я знаю еще одного корейца по имени Виктор, который очень популярен в России и хорошо известен в Корее. Это Виктор Цой. Я хотел бы стать таким же знаменитым в России», — объяснил спортсмен.

Первое время Ан приспосабливался к жизни в новой стране. Ан не знал русского языка, рядом не было родственников. Он рассматривал возможность переезда в США, но выбрал РФ, поскольку процесс получения российского гражданства был намного легче. Более того, здесь у него были хорошие условия для проживания и тренировок.

Как Ан стал героем Олимпиады в Сочи

На Олимпиаде-2014 Ан завоевал для сборной России четыре медали, три из которых были золотыми — в эстафете, а также на дистанциях 1000 м и 500 м. На 1500 м он взял бронзу. После триумфа в Сочи Ану подарили трехкомнатную квартиру площадью 100 кв. м в элитном комплексе «Князь Александр Невский» в Санкт-Петербурге, а также дом в подмосковном Новогорске. Уехав в Южную Корею, спортсмен выставил обе недвижимости на продажу. Виктора наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалью «За укрепление боевого содружества».

После Игр в Сочи Ан несколько лет выступал за РФ. Шорт-трекист собирался ехать на Олимпиаду в Пхенчхан. 5 декабря 2018 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) решил отстранить сборную России от Игр, но разрешил «чистым» от допинга спортсменам принять участие в нейтральном статусе. Однако Ан не был допущен до соревнований.

«Меня возмущает, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и появились разговоры обо мне как о спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности», — написал спортсмен в открытом письме в адрес Международного олимпийского комитета.

Виктор Ан Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Чем занимается Ан после завершения карьеры

Не попав на Олимпиаду, в 2018 году Ан приостановил карьеру и уехал в Южную Корею, чтобы помочь дочери Джейн в учебе. Спустя год спортсмен вернулся на лед и победил в двух эстафетах в смешанных командах на этапах Кубка мира. В 2020-м в мире разразилась пандемия коронавирусной инфекции. Все соревнования были отменены, и Ан решил завершить карьеру.

Супруга спортсмена У На Ри хотела, чтобы их дочь росла в Южной Корее, и поставила мужу ультиматум: или Россия, или семья. Ан покинул РФ. Затем он получил предложение от сборной Китая и начал работать с командой в преддверии домашней Олимпиады в Пекине. Под его руководством местные спортсмены завоевали несколько наград, в том числе две золотые медали. Этот шаг не оценили в Сеуле. Ана критиковали на родине за то, что он работал на главного конкурента.

Почему Ан стал изгоем на родине

В 2023 году Ан пытался возглавить на родине команду города Соннам, в которой начинал карьеру, но в мэрии ему отказали. Спортсмену не простили работу в Китае и радость за победу подопечных на Олимпиаде. Пользователи соцсетей едва ли не угрожали Ану и писали следующее: «Даже не пытайся вернуться и жить в Корее».

На родине припомнили Ану и то, что он получает пенсию за олимпийские успехи. За период до натурализации спортсмен заработал более 370 млн вон (свыше 25 млн рублей по текущему курсу). Никто из южнокорейских спортсменов, кроме него, не получал такие выплаты. 7 февраля 2023 года Ан заявил в обращении в соцсетях, что спортивную пенсию, которую он получил за время выступлений в Южной Корее, перед переходом в Россию перечислил детям и юным спортсменам, которым требовалось лечение.

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что Ан и его семья подвергаются гонениям в Южной Корее. По его словам, из-за притеснений спортсмен отказывается работать в России.

Виктор Ан с супругой Нари Фото: Максим Блинов/РИА Новости

«У меня была идея пригласить его поработать к нам, но он попросил этого не делать. У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается определенному гонению со стороны чиновников. Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России», — заявил Гуляев.

Что известно о личной жизни Виктора Ана

Ан женат на кореянке У На Ри. Она переехала в Россию в 2013 году и помогла супругу адаптироваться в стране. У них есть общая дочь — девятилетняя Джейн Ан. У девочки двойное гражданство — российское и корейское. Дочь пошла по стопам отца и занимается шорт-треком.

Почему Ан не приехал на празднование 40-летия российского шорт-трека

16 марта 2025 года в московском ледовом дворце «Крылатское» прошло гала-шоу, посвященное 40-летию российского шорт-трека. Гуляев отметил вклад Ана в развитие этого вида спорта в стране и рассказал, почему Виктор не сумел приехать на торжество.

«Ану тоже исполняется 40 лет! Это символично, на мой взгляд. Виктор Ан, как это ни парадоксально звучит, — символ российского шорт-трека. За это ему отдельное спасибо. Витя очень много сделал для популяризации и продвижения шорт-трека. Я приглашал Виктора, но, к сожалению, в силу определенных обстоятельств он не сможет приехать по семейным причинам. Он всегда откликается на наши инициативы и всячески поддерживает наши начинания в части продвижения шорт-трека, особенно среди молодежи», — сказал Гуляев.

В сентябре он заявил, что давно не поддерживает отношения с Аном.

«У нас со всеми хорошие отношения, но он сейчас сидит в своей стране, и местные условия не предполагают общение. И мы были бы рады его видеть у себя, но это физически невозможно», — рассказал Гуляев.

Что российские шорт-трекисты рассказали о Викторе Ане

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Владимир Григорьев назвал Ана «гением шорт-трека». Он рассказал NEWS.ru, что до сих пор общается со спортсменом.

Виктор Ан Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

«Этот человек — просто гений шорт-трека. Больше нечего сказать. Мы поддерживаем связь — и по спортивным вопросам, и по другим. Когда надо — обращаемся, человек идет на контакт. Поздравить с днем рождения, например, и так далее», — сказал Григорьев.

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Семен Елистратов заявил NEWS.ru, что Ан оставил исключительно приятные воспоминания. По его словам, спортсмен сделал многое для развития российского шорт-трека.

«Только самые наилучшие воспоминания. Вместе тренировались, вместе выигрывали. Виктор очень многое дал для развития шорт-трека в России. Мы все стараемся общаться — и по спортивным вопросам, и просто, например, с днем рождения поздравить. Ану в воскресенье исполняется 40, планирую написать», — сказал Елистратов.

