«Гений шорт-трека»: чемпион ОИ назвал Виктора Ана великим спортсменом

Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Владимир Григорьев назвал выступавшего за Россию Виктора Ана «гением» этого вида спорта. Он рассказал NEWS.ru, что по сей день поддерживает связь с именитым спортсменом.

Этот человек — просто гений шорт-трека. Больше нечего сказать. Мы поддерживаем связь — и по спортивным вопросам, и по другим. Когда надо — обращаемся, человек идет на контакт. Поздравить с днем рождения, например, и так далее, — сказал Григорьев.

23 ноября южнокорейскому шорт-трекисту Виктору Ану исполнится 40 лет. Долгое время спортсмен успешно выступал за Россию, и в 2014 году он стал одним из главных героев Олимпиады в Сочи.

Ранее олимпийский чемпион 2014 года шорт-трекист Семен Елистратов заявил, что их группа готовится так, будто Олимпийские игры уже завтра. Спортсмен пообещал, что когда Россию вернут к международным стартам в полном объеме, никому не будет стыдно. Спортсмен также рассказал о планах на Олимпиаду-2030. Он отметил, что будет принимать решение с семьей и тренером, однако сейчас «существуют более важные вопросы».