«Медаль Олимпиады — навсегда»: Елистратов о непопадании в квалификацию ОИ Олимпийский чемпион Елистратов: никто из нас не занимается самообманом

Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семен Елистратов в ходе пресс-конференции на тему: «Союз конькобежцев России: на пути к Олимпиаде» заявил, что их группа готовится так, как будто Олимпийские игры уже завтра, передает корреспондент NEWS.ru. Он пообещал, что когда Россию вернут к международным стартам в полном объеме, никому не будет стыдно.

Самое главное, что никто из нас не занимается самообманом. Когда будет полный допуск сборной России, а я уверен, что он будет, вам не будет за нас стыдно. Непопадание в список на квалификацию ОИ? Николай Алексеевич [Гуляев] не даст соврать: олимпийская медаль — это навсегда, — заявил Елистратов.

Спортсмен также рассказал о планах на Олимпиаду-2030. Он отметил, что будет принимать решение с семьей и тренером, однако сейчас «существуют более важные вопросы».

Ранее российская конькобежка Александра Саютина узнала о попадании в список участников квалификации ОИ на сборах. Она рассказала, что ей об этом сообщил тренер. У Саютиной сразу появились вопросы, какие ограничения и как российских спортсменов допустили к ОИ.