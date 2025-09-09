Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады

Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады Конькобежка Саютина призналась, что узнала о допуске к квалификации ОИ на сборах

Российская конькобежка Александра Саютина узнала о попадании в список участников квалификации ОИ на сборах, передает корреспондент NEWS.ru. На пресс-конференции «Союз конькобежцев России: на пути к Олимпиаде» она рассказала, что ей об этом сообщил тренер. У Саютиной сразу появились вопросы, какие ограничения и как российских спортсменов допустили к ОИ.

Находились на сборах, подошел тренер, сообщил. Сразу возник вопрос: в каких рамках мы находимся, каким образом допущены. О том, что все, допустили, не думали, — поделилась она.

Соютина задалась вопросом, как эмоционально подойти к стартам сезона. По ее словам, можно тренироваться и показывать высокие результаты. Однако, утверждает спортсменка, без эмоциональной подготовки «ты просто не побежишь».

Александра Саютина является трехкратной чемпионкой и многократным призером чемпионата России по конькобежному спорту. Она обладает званием мастера спорта, выступает за ГБУ СК «Московской академии зимних видов спорта». Саютина также является победителем Кубка России на 1 тыс. метров.

Ранее в Госдуме заявили, что Министерство спорта РФ ставит задачу полноценного возвращения российских спортсменов на Олимпиаде-2028 и международных соревнованиях. Однако для этого нужно восстановить Олимпийский комитет России.