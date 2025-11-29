Россию потряс уход олимпийской звезды конькобежного спорта

Стало известно о смерти олимпийской чемпионки 1980 года, конькобежки Натальи Петрусевой. На сайте Союза конькобежцев России (СКР) сообщили, что 73-летняя спортсменка также проявила себя как талантливый тренер.

Вчера мир конькобежного спорта понес большую утрату — ушла из жизни выдающаяся спортсменка Наталья Анатольевна Петрусева. Наталья Петрусева была одной из ярчайших звезд советского спорта, — заявили в СКР.

Ранее на 97-м году жизни скончалась народная артистка России Лилия Юдина, выдающаяся актриса театра и кино. О ее смерти сообщили на официальном портале Малого театра. Кинематографическое наследие Юдиной включает участие в таких известных картинах, как «Майская ночь, или Утопленница» и «На подмостках сцены».

До этого на 85-м году жизни не стало Валентины Дмитриевны Шарыкиной, заслуженной артистки России, известной ролью пани Зоси в «Кабачке „13 стульев“». Она умерла 23 ноября в московской клинике. За свою карьеру она сыграла более 70 ролей в театре и кино, воплощая на экране как комедийных, так и лирических героинь.