День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 17:53

Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина

На 97-м году жизни не стало актрисы театра и кино Лилии Юдиной

Лилия Юдина Лилия Юдина Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Ушла из жизни Лилия Юдина — выдающаяся актриса театра и кино, народная артистка России, сообщили на официальном сайте Малого театра. Она прожила 96 лет и оставила значительный след в истории отечественного искусства.

Юдина родилась 14 мая 1929 года и посвятила театру более 70 лет своей жизни. Ее творчество было неразрывно связано с Малым театром, где она воплотила 50 ярких и незабываемых образов. Актриса также запомнилась зрителям своими работами в кино. Среди наиболее известных фильмов с участием Лилии Юдиной — «Майская ночь, или Утопленница» и «На подмостках сцены».

Настоящие звезды не гаснут никогда, сколько бы лет ни прошло со дня их ухода. Остаются фильмы, записи спектаклей, остается живая память. Малый театр всегда будет гордиться тем, что целых семь десятилетий Лилия Витальевна Юдина блистала на наших подмостках, — говорится в публикации.

Ранее на 85-м году жизни скончалась Валентина Дмитриевна Шарыкина, заслуженная артистка России, известная ролью пани Зоси в «Кабачке „13 стульев“». Она умерла 23 ноября в московской клинике. За свою карьеру она сыграла более 70 ролей в театре и кино, воплощая на экране как комедийных, так и лирических героинь.

актрисы
смерти
Малый театр
народные артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области новая атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Психолог перечислила главные признаки школьного буллинга
Простая и быстрая закуска: идеальные тарталетки с креветками
«Мы ознакомлены»: Ушаков о предложениях США по урегулированию на Украине
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.