Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина На 97-м году жизни не стало актрисы театра и кино Лилии Юдиной

Ушла из жизни Лилия Юдина — выдающаяся актриса театра и кино, народная артистка России, сообщили на официальном сайте Малого театра. Она прожила 96 лет и оставила значительный след в истории отечественного искусства.

Юдина родилась 14 мая 1929 года и посвятила театру более 70 лет своей жизни. Ее творчество было неразрывно связано с Малым театром, где она воплотила 50 ярких и незабываемых образов. Актриса также запомнилась зрителям своими работами в кино. Среди наиболее известных фильмов с участием Лилии Юдиной — «Майская ночь, или Утопленница» и «На подмостках сцены».

Настоящие звезды не гаснут никогда, сколько бы лет ни прошло со дня их ухода. Остаются фильмы, записи спектаклей, остается живая память. Малый театр всегда будет гордиться тем, что целых семь десятилетий Лилия Витальевна Юдина блистала на наших подмостках, — говорится в публикации.

Ранее на 85-м году жизни скончалась Валентина Дмитриевна Шарыкина, заслуженная артистка России, известная ролью пани Зоси в «Кабачке „13 стульев“». Она умерла 23 ноября в московской клинике. За свою карьеру она сыграла более 70 ролей в театре и кино, воплощая на экране как комедийных, так и лирических героинь.