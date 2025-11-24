День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 10:16

Умерла пани Зося из «Кабачка „13 стульев“»

На 86-м году жизни скончалась актриса театра и кино Валентина Шарыкина

Валентина Шарыкина Валентина Шарыкина Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Валентина Дмитриевна Шарыкина — актриса Театра сатиры, более всего известная по роли пани Зоси из телепередачи «Кабачок 13 стульев», сообщили в Telegram-канале театра. Она скончалась 23 ноября в московской клинике.

В возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Дмитриевна Шарыкина. Это печальное событие для всего нашего коллектива. Всю свою профессиональную жизнь Валентина Шарыкина посвятила служению Театру сатиры, — говорится в сообщении.

Актриса родилась 25 февраля 1940 года в Киеве. Среднее образование она получила в школе № 17 Иркутска. В 1962 году окончила Училище имени Б. Щукина и вступила в труппу Московского театра сатиры. За свою карьеру она исполнила более 70 ролей в театре и кино, воплощая на сцене как ярких комедийных персонажей, так и нежных лирических героинь.

Ранее сообщалось, что 21 ноября 2025 года ушел из жизни народный артист России Виталий Валерьянович Мишле. Актер театра и кино, известный по фильму «Севастопольский вальс», скончался на 85-м году жизни. Его коллеги отметили уникальный актерский дар Мишле, который позволял ему органично смотреться в любой роли, а также особую интонацию его голоса.

