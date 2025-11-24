Умерла пани Зося из «Кабачка „13 стульев“» На 86-м году жизни скончалась актриса театра и кино Валентина Шарыкина

В возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Валентина Дмитриевна Шарыкина — актриса Театра сатиры, более всего известная по роли пани Зоси из телепередачи «Кабачок 13 стульев», сообщили в Telegram-канале театра. Она скончалась 23 ноября в московской клинике.

В возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Дмитриевна Шарыкина. Это печальное событие для всего нашего коллектива. Всю свою профессиональную жизнь Валентина Шарыкина посвятила служению Театру сатиры, — говорится в сообщении.

Актриса родилась 25 февраля 1940 года в Киеве. Среднее образование она получила в школе № 17 Иркутска. В 1962 году окончила Училище имени Б. Щукина и вступила в труппу Московского театра сатиры. За свою карьеру она исполнила более 70 ролей в театре и кино, воплощая на сцене как ярких комедийных персонажей, так и нежных лирических героинь.

