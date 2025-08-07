В Малом театре раскрыли дату прощания с Сафроновым Прощание с артистом Сафроновым назначено на 9 августа в Малом театре

Прощание с народным артистом РФ Владимиром Сафроновым пройдет в субботу, 9 августа, сообщила пресс-служба Государственного академического Малого театра России в своем Telegram-канале. По данным учреждения, оно состоится на Исторической сцене.

Прощание с народным артистом России Владимиром Алексеевичем Сафроновым состоится 9 августа в 11:00 в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра. Зрительский вход будет открыт, — сказано в сообщении.

О смерти Сафронова сообщили в пресс-службе Малого театра. Представители театра назвали его уход из жизни печальной новостью. Представители Малого театра выразили глубочайшие соболезнования родственникам и близким Сафронова от имени всего коллектива. О дате и месте прощания станет известно позже.

Сафронов играл в театре, вел программы молодежной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР, посвященные армейской тематике. Особенно он запомнился по передачам «Впрок» и «Экспертиза». Также актер снялся в мелодраме «Осенние свадьбы», сериале «Звезда эпохи» и других.