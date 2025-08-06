Ушел из жизни народный артист России Владимир Сафронов

Актер, режиссер, народный артист России Владимир Сафронов скончался накануне, 5 августа, сообщили в пресс-службе Малого театра. Ему было 84 года. Причина смерти актера не уточняется. Представители театра назвали уход из жизни Сафронова печальной новостью.

В Малый театр пришла печальная новость — вчера, 5 августа, на 85-м году жизни не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога, — говорится в сообщении.

Представители Малого театра выразили глубочайшие соболезнования родственникам и близким Сафронова от имени всего коллектива. Они также пообещали позднее уведомить о дате и месте прощания с артистом.

Ранее ушел из жизни актер театра, кино и телевидения, артист озвучивания и дубляжа из Болгарии Кирилл Кавадарков. Он скончался в 81 год. Артист всего несколько дней не дожил до своего дня рождения, который он бы мог отметить 7 августа.

До этого умер член Союза театральных деятелей заслуженный артист России Виктор Кондрашкин. Актер скончался в возрасте 75 лет.