Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:47

Ушел из жизни народный артист России Владимир Сафронов

Владимир Сафронов Владимир Сафронов Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Актер, режиссер, народный артист России Владимир Сафронов скончался накануне, 5 августа, сообщили в пресс-службе Малого театра. Ему было 84 года. Причина смерти актера не уточняется. Представители театра назвали уход из жизни Сафронова печальной новостью.

В Малый театр пришла печальная новость — вчера, 5 августа, на 85-м году жизни не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога, — говорится в сообщении.

Представители Малого театра выразили глубочайшие соболезнования родственникам и близким Сафронова от имени всего коллектива. Они также пообещали позднее уведомить о дате и месте прощания с артистом.

Ранее ушел из жизни актер театра, кино и телевидения, артист озвучивания и дубляжа из Болгарии Кирилл Кавадарков. Он скончался в 81 год. Артист всего несколько дней не дожил до своего дня рождения, который он бы мог отметить 7 августа.

До этого умер член Союза театральных деятелей заслуженный артист России Виктор Кондрашкин. Актер скончался в возрасте 75 лет.

Москва
Малый театр
актеры
артисты
умершие
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пению
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.