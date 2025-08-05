Заслуженный артист России Виктор Кондрашкин умер в возрасте 75 лет

Умер член Союза театральных деятелей заслуженный артист России Виктор Кондрашкин, сообщило Нижегородское отделение СТД. Актер скончался в возрасте 75 лет.

С прискорбием сообщаем: сегодня на 76-м году ушел из жизни заслуженный артист РФ Кондрашкин Виктор Николаевич, член СТД РФ и ветеран сцены, служивший более 30 лет в нижегородском ТЮЗе, — говорится в сообщении.

Кондрашкин являлся учеником Владимира Крипца, окончил Горьковское театральное училище. За его спиной более 80 ролей. Был лауреатом многих премий Нижнего Новгорода и театральных фестивалей. За одну только роль короля в спектакле «Голый король» Кондрашкина удостоили пяти наград.

Прощание с актером состоится в среду, 6 августа, в Нижнем Новгороде. Церемония пройдет в 12:00 в церкви на Новосормовском кладбище.

Ранее сообщалось, что комментатор фигурного катания Александр Гришин умер на 48-м году жизни. По словам его супруги, муж погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе. С 2018 года он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, в том числе крупные международные, включая Олимпийские игры.