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05 августа 2025 в 18:15

Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения

Болгарский актер Кирилл Кавадарков скончался незадолго до дня рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный актер театра, кино и телевидения, артист озвучивания и дубляжа из Болгарии Кирилл Кавадарков скончался в возрасте 81 года, передает издание «Площад Славейков». Известно, что артист всего несколько дней не дожил до своего дня рождения, который он бы мог отметить 7 августа.

В 1967 году актер окончил Национальную академию театрального и киноискусства «Крастио Сарафов». В том же десятилетии зрители впервые увидели Кавадаркова на экранах. Он был известен широкой общественности по ролям в таких фильмах, как «Дон Кихот возвращается», «Большое путешествие», «Круг любви» и «Солнечный удар».

Ранее стало известно о смерти члена Союза театральных деятелей заслуженного артиста России Виктора Кондрашкина. Он умер на 76-м году жизни. Артист свыше 30 лет проработал в нижегородском ТЮЗе. На его счету более 80 ролей, за одну из которых он получил пять наград.

Кроме того, ушел из жизни актер Джозеф Циглер, который сыграл одну из ролей в сериале «Война миров». Помимо кино, он также вел режиссерскую деятельность, приложив руку к развитию канадского театра.

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