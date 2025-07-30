Умер актер, сыгравший в сериале «Война миров»

Скончался известный актер Джозеф Циглер, наиболее известный по роли в сериале «Война миров», сообщили в Instagram (деятельность в РФ запрещена) его коллеги из театра Soulpepper. Артист также занимался режиссурой, внеся значительный вклад в развитие канадского театра.

Мы глубоко скорбим о кончине Джозефа Зиглера, одного из основателей театра Soulpepper и столпа канадского театра. Джо был одаренным актером, блестящим режиссером и дорогим наставником, — говорится в заявлении театра.

Ранее в Великобритании ушел из жизни Пол Марио Дэй — первый вокалист легендарной группы Iron Maiden. Представители коллектива сообщили, что он продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием. Музыканту было 69 лет.

До этого в Нью-Йорке на 71-м году жизни скончался Майкл Динвидди — знаменитый американский драматург, актер и сценарист. Он внес значительный вклад в развитие театрального искусства, став одним из ведущих исследователей и пропагандистов так называемого черного театра, ориентированного на афроамериканскую аудиторию.

Также ушел из жизни актер Жан-Поль Дюбуа, который запомнился зрителям по роли в фильме «Фанфан-тюльпан». Артист умер в возрасте 76 лет. Его творческая карьера включала работу как в кино, так и в театре.