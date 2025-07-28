Умер американский музыкант, актер и пропагандист «черного театра»

В Нью-Йорке на 71-м году жизни скончался Майкл Динвидди — выдающийся американский драматург, актер, сценарист, видный театральный деятель, сообщает портал American Theatre. Он известен также как крупнейший исследователь и популяризатор «черного театра», ориентированного на темнокожих зрителей. Работал профессором и историком.

О кончине эксперта и педагога также узнали его коллеги из Нью-Йоркского университета, где Динвидди преподавал почти 30 лет, будучи также выпускником этого вуза. Он ушел из жизни 4 июля после непродолжительной болезни, но о смерти стало известно только сейчас.

Динвидди, уроженец Оклахомы, появлялся на экране в эпизодических ролях, но его имя не всегда попадало в титры. Он также участвовал в телевизионных шоу и документальных проектах, став соавтором сценария популярного ситкома «Тусоваться с мистером Купером».

Как драматург Динвидди активно создавал произведения для афроамериканских театров по всей территории США. Его творчество получило признание, и он удостоился наград как драматург, так и композитор.

Ранее скончался известный французский актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа. Сыгравшего в фильме «Фанфан-тюльпан» артиста не стало на 76-м году жизни.