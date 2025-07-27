Скончался французский актер, сыгравший в фильме «Фанфан-тюльпан»

Известный французский актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа скончался на 76-м году жизни, сообщает издание Sceneweb. Российским зрителям он известен по фильмам «Фанфан-тюльпан», «Жизнь и больше ничего» и сериалу «Король, Белка и Уж». Причины смерти не раскрываются.

Всего Дюбуа снялся более чем в 65 фильмах и телепроектах. Его коллегами были актеры Мишель Буке, Филипп Нуаре, Жерар Депардье и Пенелопа Крус. Также на высоком уровне оценивается его роли в постановках по Шекспиру и Чехову.

Ранее в Мадриде на 82-м году жизни скончался испанский писатель, поэт и литературный критик Хосе Мария Гелбенсу. Гелбенсу работал как в формате экспериментальной прозы, так и в криминальном жанре. Он написал серию романов о судье Мариану де Марко. Первая книга «Не загоняйте убийцу в угол» была издана на русском языке.

До этого скончался известный американский музыкант, автор песен и исполнитель кантри-баллады Sweet Dreams Томми МакЛэйн. Кантри-балладу американского исполнителя не стоит путать с одноименной композицией участников проекта Eurythmics Дэйва Стюарта и Энни Леннокс.