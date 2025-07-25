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25 июля 2025 в 18:10

Ушел из жизни исполнитель Sweet Dreams

Исполнитель кантри-баллады Sweet Dreams МакЛэйн ушел из жизни

Томми МакЛэйн Томми МакЛэйн Фото: AP/TASS

Известный американский музыкант, автор песен и исполнитель кантри-баллады Sweet Dreams Томми МакЛэйн ушел из жизни, сообщает телеканал KSLA со ссылкой на членов семьи певца. По их словам, он мирно скончался в четверг, 24 июля.

Кантри-балладу американского исполнителя не стоит путать с одноименной композицией участников проекта Eurythmics Дэйва Стюарта и Энни Леннокс. Вышедшая в 1966 году версия хита Дона Гибсона обеспечила певцу 15 позицию в чарте Billboard, седьмое место в рейтинге Канады. Также МакЛэйн попал в британский топ-50.

Ранее, стало известно о смерти музыканта из США Чака Манджони, который являлся автором известно хита Feel So Good. Исполнитель ушел из жизни во сне в собственном доме в Рочестере. Сопродюсеры Рочестерского международного джазового фестиваля отметили, что музыка Манджони радовала миллионы людей.

Кроме того, в возрасте 76 лет скончался легендарный рок-музыкант, основавший группу Black Sabbath, Оззи Осборн. Члены его семьи отметили, что исполнитель умер «в окружении любви».

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