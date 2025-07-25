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25 июля 2025 в 13:50

В преклонном возрасте умер легенда джазовой музыки

Автор суперхита Feel So Good Чак Манджони умер на 85-м году жизни

Чак Манджони Чак Манджони Фото: Elise Amendola/AP/TASS

В возрасте 84 лет ушел из жизни американский музыкант Чак Манджони, создавший всемирно известный хит Feel So Good, сообщает WROC. Артист умер во сне у себя дома в Рочестере, где родился и провел большую часть жизни. Сопродюсеры Рочестерского международного джазового фестиваля подтвердили его смерть и выразили слова соболезнования.

Мы глубоко опечалены кончиной Чака Манджиони, легендарного музыканта, чье звучание определило целое поколение, и чьи корни уходят глубоко в Рочестер. Его музыка приносила радость миллионам, но для тех из нас, кто вырос здесь, Чак был больше, чем просто мировой иконой. Он был одним из нас, — говорится в заявлении представителей джазового фестиваля.

Ранее в возрасте 71 года ушел из жизни культовый американский актер, телеведущий и профессиональный рестлер Халк Хоган. Вероятной причиной смерти стал сердечный приступ. СМИ писали, что Хоган кардинально изменил восприятие профессионального рестлинга, превратив его из нишевого шоу в семейное развлечение.

До этого на 77-м году жизни скончался британский рок-музыкант Оззи Осборн, основатель легендарной группы Black Sabbath. Как сообщили представители семьи, последние минуты жизни певец провел в кругу близких людей. В последние годы Осборн боролся с болезнью Паркинсона и другими серьезными проблемами со здоровьем.

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