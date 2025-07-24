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24 июля 2025 в 18:59

Легендарный американский рестлер умер на 72-м году жизни

TMZ: американский актер и рестлер Хоган скончался на 72-м году жизни

Халк Хоган Халк Хоган Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

Известный американский актер, телеведущий и рестлер Халк Хоган скончался в возрасте 71 года, сообщил портал TMZ. По данным журналистов, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Халк Хоган умер в 71 год. <...> Медики были направлены в дом легенды WWE в Клируотер во Флориде утром в четверг, операторы говорили, что вызов был по поводу сердечного приступа, — сказано в сообщении.

Авторы отмечают, что Хоган превратил профессиональный рестлинг в семейный вид спорта. До Халка рестлинг был рассчитан на довольно узкую аудиторию, однако театральность борца на ринге завораживала детей и их родителей, придавая спорту новый импульс.

Хоган также сделал внушительную карьеру в киноиндустрии. Он снялся в таких фильмах, как «Рокки-3», «Команда „А“», «Гремлины-2: Новенькая партия» и «Спасатели Малибу».

Ранее в США на 71-м году жизни скончался актер Рене Кирби, которого зрители могут знать по ролям в комедиях братьев Фаррелли «Любовь зла» (2001) и «Застрял в себе» (2003). Артист с рождения страдал от расщепления позвоночника. Новость о смерти знаменитости подтвердил его брат.

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