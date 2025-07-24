В США скончался актер из фильмов братьев Фаррелли Актер Рене Кирби скончался в США на 71-м году жизни

В США на 71-м году жизни скончался актер Рене Кирби, которого зрители могут знать по ролям в комедиях братьев Фаррелли «Любовь зла» (2001) и «Застрял в себе» (2003), пишет People. Артист с рождения страдал от расщепления позвоночника. Новость о смерти знаменитости подтвердил его брат.

Родственник актера сообщил, что Рене провел свои последние месяцы в больнице родного штата Вермонт. По его словам, у Кирби наблюдались серьезные проблемы с пищеводом и почками, также он проходил лечение от инфекции.

В фильмографии Рене Кирби также значится работа в популярном в первой половине 2000-х сериале «Карнавал». Помимо этого, его сестра рассказала, что актеру удалось победить рак горла. В процессе лечения врачам пришлось удалить ему гортань, из-за чего Рене утратил способность говорить.

Ранее скончался советский и эстонский режиссер, актер, художник-постановщик и театральный деятель Калью Киви. Российские зрители знали его по короткометражной ленте «Каждому свое». Киви было 74 года.