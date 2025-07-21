Скончалась звезда короткометражки «Каждому свое»

Советский и эстонский режиссер, актер, художник-постановщик, сценарист и деятель театрального искусства Калью Киви скончался на 75-м году жизни, сообщает RG.RU. Российскому зрителю он известен по короткометражному фильму «Каждому свое». Причины смерти не раскрываются.

Окончив Эстонский государственный художественный институт по специальности «искусство моды», он работал режиссером в кукольном театре, а затем главным художником Эстонского театра кукол. Киви выступил сценаристом анимационных лент «Лист бумаги» и «Вчерашний паровоз», мультфильма «Битое стекло». В качестве режиссера работал фильмами «Жар-птица», «Живые картинки» и другими.

Также стало известно о смерти актрисы театра и кино Татьяны Егоровой. Ей был 81 год. В кино она дебютировала в 1965 году, в фильме «Месяц май» режиссера Григория Липшица. В творческой биографии Егоровой более 30 фильмов. Самые известные среди них: «Право на прыжок», «Журавль в небе», «Однажды, двадцать лет спустя», «Армавир». Долгое время она служила в Театре Сатиры.