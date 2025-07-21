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21 июля 2025 в 18:58

Скончалась звезда фильма «Месяц май»

На 82 году из жизни ушла актриса театра и кино Татьяна Егорова

Татьяна Егорова Татьяна Егорова Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости

Актриса театра и кино Татьяна Егорова скончалась на 82-м году жизни, сообщили на сайте Союза кинематографистов России. В кино она дебютировала в 1965 году, в фильме «Месяц май» режиссера Григория Липшица.

Ушла из жизни актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Егорова Татьяна Николаевна (08.01.1944 – 21.07.2025), — говорится в материале.

В творческой биографии Егоровой более 30 фильмов. Самые известные среди них: «Право на прыжок», «Журавль в небе», «Однажды, двадцать лет спустя», «Армавир». Долгое время она служила в Театре Сатиры.

Ранее стало известно о смерти 54-летнего турецкого актера Эмре Терюна, скончавшегося после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. В последние недели состояние артиста резко ухудшилось. Актер известен по сериалам «Мафия не может править миром» и «Три сестры».

Ранее сообщалось, что южнокорейская актриса Со Ха (настоящее имя — Кан Е-вон) умерла на 32-м году жизни. Отмечается, что смерть наступила в результате продолжительной борьбы с раком. Настоящую известность ей принесла роль в дораме «Старшеклассницы-детективы из Сонам» (2014).

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