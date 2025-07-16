Звезда турецких сериалов умер в возрасте 53 лет Турецкий актер Эмре Терюн умер на 54-м году жизни от онкологии

В Турции на 54-м году жизни скончался известный актер Эмре Терюн, сообщает издание Milliyet. Несколько лет назад звезде турецких сериалов удалось добиться ремиссии после лечения рака поджелудочной железы, но болезнь вернулась.

В последние недели состояние Терюна стремительно ухудшалось. Родственники выполнили его последнюю волю и перевезли актера из Стамбула в Балыкесир — на его малую родину, где он и скончался 15 июля. Артист известен по сериалам «Мафия не может править миром», «В ожидании солнца» и «Три сестры».

Ранее сообщалось, что южнокорейская актриса Со Ха (настоящее имя — Кан Е-вон) умерла на 32-м году жизни. Отмечается, что смерть наступила в результате продолжительной борьбы с раком. Настоящую известность ей принесла роль в дораме «Старшеклассницы-детективы из Сонам» (2014).

До этого стало известно, что режиссер Юрий Мороз умер после нескольких лет борьбы с онкологией. Артист боролся с раком поджелудочной железы с 2023 года. По данным журналистов, незадолго до смерти врачи присвоили постановщику паллиативный статус.