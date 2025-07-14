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14 июля 2025 в 18:11

Умерла 31-летняя звезда дорамы «Кардиохирурги»

Южнокорейская актриса Со Ха скончалась в возрасте 31 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Южнокорейская актриса Со Ха (настоящее имя — Кан Е-вон) умерла на 32-м году жизни, сообщает издание Donga со ссылкой на заявление семьи. Отмечается, что смерть наступила в результате продолжительной борьбы с раком.

Сестренка, пусть тебе там будет только счастливо, без боли. Я очень по тебе скучаю. Ты навсегда останешься в моем сердце, — говорится в публикации родных актрисы.

Со Ха родилась в Пусане и дебютировала в качестве актрисы в 2012 году, снявшись в клипе группы Brave Guys. Настоящую известность ей принесла роль в дораме «Старшеклассницы-детективы из Сонам» (2014). За этим последовали съемки в таких популярных дорамах, как «Ансамбль», «Цветок в тюрьме», «Кардиохирурги» и «Никто не знает».

Ранее сообщалось, что музыкант и воспитанница кружка авторской песни в Центре молодежных инициатив Тобольска Анастасия Неустроева умерла после нескольких лет борьбы с онкологией. Исполнительнице было 28 лет.

До этого стало известно, что турецкая телезвезда Нихаль Джандан, известная по реалити-шоу, умерла на 31-м году жизни от последствий крайнего истощения. Ее вес составлял всего 22 кг.

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