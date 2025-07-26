Известный автор детективов умер в 81 год Испанский писатель-детективщик Хосе Мария Гелбенсу умер в возрасте 81 года

В Мадриде на 82-м году жизни скончался испанский писатель, поэт и литературный критик Хосе Мария Гелбенсу, сообщает Eldiario. Причина смерти не раскрывается. Он ушел из жизни еще 18 июля, но известно об этом стало только сейчас.

Гелбенсу работал как в формате экспериментальной прозы, так и в криминальном жанре. Он написал серию романов про судью Мариану де Марко. Первая книга «Не загоняйте убийцу в угол» была издана на русском языке. Гелбенсу также был известен как критик и преподаватель литературы, сотрудничал с газетой El País. Последняя книга писателя — Una gota de cariño («Капля привязанности») — вышла в 2025 году.

Ранее на 70-м году жизни скончался известный норвежский писатель Ингвар Амбьернсен. Причиной смерти литератора стала тяжелая форма хронической обструктивной болезни легких. В России он стал известен благодаря серии книг о приключениях кота Роберто и его друга пса Самсона.

В июне умер британский писатель, бывший агент разведывательной службы МИ-6 Фредерик Форсайт. Он скончался в возрасте 86 лет после долгой болезни. Первым романом автора стал «День шакала», опубликованный в 1971 году. В нем рассказывалось о покушении на президента Франции Шарля де Голля. Роман несколько раз экранизировался.