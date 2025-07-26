Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 13:26

Известный автор детективов умер в 81 год

Испанский писатель-детективщик Хосе Мария Гелбенсу умер в возрасте 81 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Мадриде на 82-м году жизни скончался испанский писатель, поэт и литературный критик Хосе Мария Гелбенсу, сообщает Eldiario. Причина смерти не раскрывается. Он ушел из жизни еще 18 июля, но известно об этом стало только сейчас.

Гелбенсу работал как в формате экспериментальной прозы, так и в криминальном жанре. Он написал серию романов про судью Мариану де Марко. Первая книга «Не загоняйте убийцу в угол» была издана на русском языке. Гелбенсу также был известен как критик и преподаватель литературы, сотрудничал с газетой El País. Последняя книга писателя — Una gota de cariño («Капля привязанности») — вышла в 2025 году.

Ранее на 70-м году жизни скончался известный норвежский писатель Ингвар Амбьернсен. Причиной смерти литератора стала тяжелая форма хронической обструктивной болезни легких. В России он стал известен благодаря серии книг о приключениях кота Роберто и его друга пса Самсона.

В июне умер британский писатель, бывший агент разведывательной службы МИ-6 Фредерик Форсайт. Он скончался в возрасте 86 лет после долгой болезни. Первым романом автора стал «День шакала», опубликованный в 1971 году. В нем рассказывалось о покушении на президента Франции Шарля де Голля. Роман несколько раз экранизировался.

Испания
писатели
смерти
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, кто мог выманить у пенсионерки 20 слитков золота и 63 млн рублей
Пенсионерка отдала мошенникам 20 слитков золота ради «ключей от домофона»
Российские военные 8 км несли раненого офицера ВСУ до точки эвакуации
Не уступил и лишился прав? Как пропускать машины с мигалками, изменения ПДД
Составлен список звезд Голливуда, которые поддерживают Россию на СВО
В Россию пришли заморозки в июле? Какая погода будет в Москве и Петербурге
Появились новые данные о состоянии экс-футболиста «Спартака»
Такса выбежала на корт поддержать российскую теннисистку
«Позор нации»: Алаудинов осудил чеченца за драку в ЛНР. Что известно?
Известный автор детективов умер в 81 год
Россияне массово жалуются на сбой у одного мобильного оператора
Десятки тысяч человек вышли на протест против Санду в Кишиневе
Камбоджийские военные вторглись на территорию Таиланда, но были отброшены
Катар пригрозил остановить поставки газа в Евросоюз
Затянутый черным дымом украинский город попал на видео
Пять человек погибли при нападении на судебное управление в Иране
Вкуснейший вишневый компот в 3-литровых банках
Идеальный салат Цезарь: быстро и просто
Получено новое подтверждение присутствия пленных ВСУ на борту сбитого Ил-76
Штрафы за нарушения воинского учета в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.