Скончался популярный в России норвежский писатель Популярный в России норвежский писатель Ингвар Амбьёрсен умер в 69 лет

На 70-м году жизни скончался известный норвежский сценарист, телеведущий и писатель Ингвар Амбьёрсен, сообщает газета VG. По информации издания, причиной смерти литератора стала тяжелая форма хронической обструктивной болезни легких.

Амбьёрсен — норвежский писатель, автор детских книг, триллеров и черных комедий. В России он стал известен в первую очередь благодаря серии книг о приключениях кота Роберто, хитроумного проказника, и его добродушного, но наивного друга — пса Самсона.

Также в РФ широкую популярность приобрела экранизированная тетралогия «Эллинг». Первый фильм по этой истории вышел в 2001 году и был удостоен номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Британский писатель и критик Мартин Эмис скончался ранее в возрасте 73 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. На счету Эмиса 15 опубликованных романов, самыми известными из которых являются «Деньги: предсмертная записка» и «Лондонские поля». Первая книга автора вышла, когда ему было 24 года. Как отмечает Sky News, зачастую Эмис «подытоживал целые эпохи своими книгами».