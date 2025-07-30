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30 июля 2025 в 11:55

Умер еще один участник легендарной группы Iron Maiden

Скончался первый вокалист Iron Maiden Пол Марио Дэй

Скончался первый вокалист группы Iron Maiden Пол Марио Дэй, пишет The Sun со ссылкой на представителей музыкального коллектива. Исполнителю было 69 лет. По данным СМИ, он долгое время страдал от онкологического заболевания.

Он был любимцем фанатов британской рок-музыки и отыграл множество запоминающихся концертов, в том числе легендарное шоу Monsters of Rock 1981 года в замке Донингтон с участием AC/DC, Whitesnake, — сказано в сообщении Iron Maiden.

В октябре прошлого года умер бывший вокалиста Iron Maiden Пол Ди’Анно (настоящее имя — Пол Эндрюс). Ему было 66 лет. Артист скончался у себя дома в Солсбери, графство Уилтшир.

Iron Maiden — британская хэви-метал-группа, основанная в 1975 году басистом Стивом Харрисом. Коллектив считается одной из самых влиятельных и успешных метал-групп в истории: более 100 млн проданных альбомов по всему миру. Группа выпустила 17 студийных пластинок и получила премию Grammy.

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