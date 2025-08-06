Умер артист Владимир Сафронов: что известно, причина смерти, последние дни

Актер, телеведущий, народный артист России Владимир Сафронов скончался в Москве в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба Малого театра. Что об этом известно, какими были последние дни Сафронова?

Из-за чего умер Сафронов

Артиста не стало накануне, 5 августа. Причина смерти Сафронова не уточняется.

«В Малый театр пришла печальная новость: вчера, 5 августа, на 85-м году жизни не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога», — говорится в сообщении.

Газета «Жизнь» писала, что у актера была острая сердечная недостаточность. По данным SHOT, Сафронов работал до последнего, несмотря на проблемы со здоровьем.

Дочь актера Юлия рассказала ИА Регнум, что причиной смерти Сафронова стала остановка сердца. По ее словам, артист умер дома в кругу семьи. Когда она видела отца утром, ничто не предвещало беды. Сафронов чувствовал себя нормально в последнее время и не жаловался на здоровье, добавила Юлия.

Дата и место прощания с актером пока неизвестны, об этом в Малом театре пообещали уведомить позже.

Владимир Сафронов в роли Василия Ивановича Редозубова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Чем известен Сафронов

Сафронов родился 1 ноября 1940 года. В 1962-м он окончил Щепкинское театральное училище и спустя 10 лет зрелым артистом пришел работать в Малый театр. Там он сыграл около 60 ролей, прослужив сцене более 50 лет.

«Он был одним из лучших исполнителей ролей в пьесах Островского, часто был задействован в исторических постановках, которыми всегда славился наш театр. Все созданные им образы были удивительно запоминающиеся, он обладал тем артистическим обаянием, которое сегодня принято называть харизмой. И даже две последние по времени роли — [в спектаклях] „Петр I“ Д. С. Мережковского и „Мой нежный зверь“ А. П. Чехова — тому подтверждение», — говорится в заявлении театра.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов Сафронов вел программы молодежной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР, посвященные армейской тематике. С 1997 по 2001 год был ведущим передачи «Впрок», потом вел программу «Экспертиза».

Сафронов также снимался в мелодраме «Осенние свадьбы» (1967, режиссер — Борис Яшин), сериале «Звезда эпохи» (2005, режиссер — Юрий Кара) и других.

