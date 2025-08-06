Оставит «без трусов»: Дибров заберет у жены дом и детей? Что известно

Телеведущий Дмитрий Дибров может оставить без всего свою жену Полину после развода, а также забрать себе троих детей, писал NEWS.ru. Что об этом известно, действительно ли они разводятся?

За что Дибров хочет «наказать» жену

По данным источника, Дибров хочет отсудить у супруги Полины виллу на Рублевке за 800 млн рублей, которую построил более 10 лет назад, отмечая, что сделал там все своими руками.

Дом, по словам Диброва, выбирала жена, а его задачей было оплатить покупку. Внутри жилища находятся спа-зона, кинотеатр, музыкальный салон и многое другое.

После развода телеведущий также намерен забрать детей, включая старшего — 15-летнего. Отстаивать интересы знаменитости будет адвокат Александр Добровинский, сообщили источники. Дибров эту информацию не комментировал.

Ранее стало известно, что Полина ушла от Диброва к 50-летнему бизнесмену Роману Товстику. По данным СМИ, конфликт приобрел особую остроту, поскольку семьи Дибровых и Товстиков близко знакомы. Полина даже стала крестной матерью одного из детей предполагаемого возлюбленного и была подругой его жены Елены. 30 июля Товстик объявил о расставании с супругой.

Сам Дибров, как рассказали источники, узнал об измене лишь месяц назад и до сих пор не может прийти в себя.

Полина Диброва Фото: t.me/dibrovapolina

Действительно ли Дибров разводится с женой

До этого друг семьи сообщил, что 65-летний Дибров и его 36-летняя супруга больше не живут вместе, а отношения между ними охладели. Однако причиной расставания, по его данным, стала не измена, а различие жизненных ритмов и интересов.

Накануне Полина Диброва опровергла все слухи и заявила, что находится в прекрасных отношениях с мужем.

«Я не даю никаких комментариев. Я с ним в прекрасных [отношениях], все у нас в порядке, но мы сейчас не даем никаких комментариев», — подчеркнула Диброва.

Она добавила, что в их семье ничего не поменялось в худшую сторону. По словам Полины, они «живут как жили».

Светская львица Алена Кравец подтвердила NEWS.ru, что отношения Дмитрия и Полины стабильны и у них все хорошо.

«Нет, они не разводятся, это слухи и домыслы. У них все хорошо, разлада не было, конфликта не было. Красивая жена, умные дети, Дмитрий их боготворит. Полина счастлива с Дмитрием всем недругам назло», — сказала Кравец.

Чего лишится Дибров в случае развода

NEWS.ru ранее писал, что телеведущему и его жене при расторжении брака придется делить совместную собственность, включая особняк на Рублевке. Площадь их дома составляет 1100 квадратных метров.

Дибров еще несколько лет назад признавался, что между супругами не был заключен брачный договор, что он сам называл досадным упущением. В соответствии с российским законодательством при отсутствии брачного контракта все совместно нажитое имущество подлежит разделу в равных долях. Особенностью данного бракоразводного процесса может стать необходимость судебного разбирательства, поскольку у пары есть несовершеннолетние дети.

