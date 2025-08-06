Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятия на 100 млрд, детали

Оперативно-разыскные мероприятия по задержанию госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова Оперативно-разыскные мероприятия по задержанию госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова Фото: РИА Новости / ФСБ РФ

Правоохранительные органы провели обыски у бывшего госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова и нашли у него мешки с деньгами, оружие и драгоценности, сообщила ФСБ. Десантирование и оперативные мероприятия попали на видео. К какой махинации он причастен, что известно о деле «Дагнефтепродукта»?

В чем обвиняют Магомедова

Магомедов проходит по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК). Он был задержан утром 25 июня. 1 июля его освободили от должности госсекретаря Дагестана, которую он занимал с ноября 2021 года.

По данным ФСБ, экс-госсекретарь причастен к хищению у государства нефтеперерабатывающего комплекса республики общей стоимостью 100 млрд рублей. Речь идет о предприятиях «Дагнефтепродукт» и «Дагнотех», которые усилиями правоохранителей уже возвращены в госсобственность.

«По иску Генпрокуратуры РФ решением Советского районного суда Махачкалы государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс „Дагнефтепродукт“ и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО „Дагнотех“ общей стоимостью более 100 млрд рублей», — говорится в сообщении ФСБ.

Магомедов был гендиректором «Дагнефтепродукта» в 1991–2005 годах, когда предприятие принадлежало государству. В 2005-м компанию приватизировали, он остался ее руководителем до 2010-го. На базе приватизированной компании была создана новая — «Каспетролсервис», сейчас она входит в «МСБ-Холдинг».

Оперативно-разыскные мероприятия по задержанию госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова Оперативно-разыскные мероприятия по задержанию госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

ФСБ заявила, что Магомедов, «задействовав административный ресурс», инициировал в органах власти Дагестана «распорядительные решения», на основании которых в 2001–2005 годах госпредприятие незаконно было переведено в республиканскую собственность и в последующем реализовано в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости.

«Дагнефтепродукт» — единственный оператор по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт Махачкала. Имущественный комплекс предприятия включал в себя 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров, и иную инфраструктуру.

Что нашли у Магомедова при обысках

В рамках уголовного дела о мошенничестве было осуществлено 70 обысков, в результате которых арестовано имущество на сумму 3 млрд рублей. Обыски прошли по десяткам адресов, не только в Дагестане, но и в Москве, а также в Санкт-Петербурге. Они проводились также у родных и коллег Магомедова, в том числе в его кабинете в администрации Дагестана.

В резиденции экс-чиновника, по данным силовиков, обнаружены многочисленные мешки, заполненные пачками долларов и рублей. Для пересчета купюр сотрудники ФСБ использовали счетчик банкнот. При вскрытии сейфа оперативники изъяли значительное количество ювелирных изделий и коллекционных часов. Кроме того, в особняке найдено несколько единиц огнестрельного оружия.

Десантирование спецназа возле особняка Магомедова, в котором был проведен обыск, попало на видео.

ФСБ
Дагестан
кражи
коррупция
новости
